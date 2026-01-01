Qué ver ahora que nos quedamos huérfanos de "Stranger Things": 10 series para llenar el vacío (y las grandes apuestas que llegan en 2026)

El último episodio de "Stranger Things" ya se ha estrenado en Netflix y, s, cuesta soltar Hawkins. Se entiende la sensación. Cuando una serie te acompaña durante años, cuesta encontrar otra con el mismo cóctel de misterio, aventura, amistad y "algo oscuro acechando". La clave no es buscar un clon perfecto, sino elegir sustitutos según lo que más te enganchaba: pandilla + épica, conspiración, terror con reglas, o ciencia ficción con corazón.

La buena noticia es que el "síndrome Stranger" tiene cura… o al menos sustitutos dignos con parecidos ingredientes y ese punto de aventura que te hace darle a "siguiente episodio" aunque sea tarde. Aquí va una lista pensada para maratonear desde ya y para apuntar en el calendario lo que llega en 2026.

Para engancharte hoy mismo: series ya disponibles (con ADN "Stranger")

1) Fallout (Prime Video)

Si lo tuyo es el "mundo al borde del colapso" con humor negro, acción y mitología a fuego lento, Fallout es el relevo natural. La serie ya está en marcha con su temporada 2 (arrancó este pasado diciembre) y Prime Video ya tiene confirmada una tercera.

2) Dark (Netflix)

Misterio de pueblo pequeño, secretos familiares y una sensación constante de "aquí pasa algo" llevada al extremo. Densa, sí (mucho); adictiva, también.

3) From (MGM+ / SkyShowtime)

Un lugar del que no se puede salir, reglas terroríficas que nadie entiende del todo y comunidad obligada a sobrevivir. Es "Hawkins" con el freno roto.

4) Severance (Apple TV+)

No es pandilla adolescente, pero sí thriller de conspiración con giros y atmósfera inquietante. Ideal si lo que echas de menos es el misterio "de pizarra".

5) Silo (Apple TV+

Distopía cerrada, secretos institucionales y un "¿qué hay ahí fuera?" que engancha como una buena temporada de Stranger.

6) The OA (Netflix)

Para quien quiere rareza, emoción y esa vibra de "no puedo explicarlo sin que suene a locura". Un salto de fe seriéfilo.

7) The X-Files (Disney+)

La "abuela" moderna de muchas obsesiones: monstruo de la semana + conspiración. Si te gustaban los laboratorios, las teorías y lo paranormal, aquí hay para rato.

8) Fringe (Al límite) (Max)

La gran "heredera" moderna de Expediente X: casos imposibles, ciencia al borde de lo prohibido y una conspiración que va creciendo temporada a temporada. Empieza como procedural, pero cuando despega el arco grande, es un no parar. En España está disponible en Max.

9) Pluribus (Apple TV+)

Ciencia ficción de idea potente: una premisa incómoda (felicidad colectiva impuesta) y una heroína improbable, interpretada por Rhea Seehorn (la protagonista femenina de "Better Call Saul"), en una serie creada por Vince Gilligan, creador de la anterior y también de "Breaking Bad". Se estrenó en Apple TV+ el 7 de noviembre de 2025 y ya fue renovada para una segunda temporada, aunque todavía sin fecha.

10) El problema de los 3 cuerpos (Netflix)

Misterio científico con escala cósmica: preguntas que crecen, amenaza que no se ve venir y un "¿qué está pasando de verdad?" de los que piden teorías en grupo. La primera temporada se estrenó en marzo de 2024 en Netflix, que confirmó su continuidad, y la historia avanzará hasta completar el viaje (temporadas 2 y 3), y la T2 ya está en producción.

Lo que viene este año (2026): estrenos y regresos para apuntar ya

1) The Boroughs (Netflix)

Producida por los hermanos Duffer, los creadores de "Stranger Things", está planteada como una aventura sobrenatural (con ese toque de gente corriente contra lo imposible) y se espera para 2026.

2) Something Very Bad Is Going to Happen (Netflix)

Otro proyecto ligado a los Duffer: terror y relaciones, también previsto para 2026.

3) One Piece T2 (Netflix) — 10 de marzo de 2026

Si lo que echas de menos es el "grupo" y la aventura con corazón, aquí tienes un chute de camaradería y mundo expansivo.

4) The Boys (Prime Video) — temporada final desde el 8 de abril de 2026

No es "teen ochentero", pero si buscas event television con conversación semanal y giros, apunta la fecha: arranca el 8/4/2026.

5) A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max) — 18 de enero de 2026

Fantasía aventurera en modo "buddy story" dentro del universo Game of Thrones. Estreno: 18/1/2026.

Bonus sci-fi para 2026:

Blade Runner 2099 (Prime Video), confirmada para estrenarse en algún punto de 2026.

Dune: La profecía T2 (Max), con lanzamiento confirmado para 2026 (sin día cerrado, de momento).

Guía rápida: elige según lo que más echas de menos de "Stranger Things"