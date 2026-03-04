Martes 3 marzo 2026
'El hormiguero' se desinfla frente al triunfo absoluto del Barça-Atlético y la final de 'GH Dúo' iguala su máximo
La Copa del Rey firma lo más visto del año en televisión mientras Antena 3 resiste con ‘En tierra lejana’ y Cuatro mantiene el pulso con ‘Código 10’.
Redacción Yotele
La noche televisiva de este martes, 3 de marzo, estuvo completamente marcada por el fútbol. El partido de Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid emitido en La 1 arrasó con un 26,9% de cuota de pantalla y una media de 4.028.000 espectadores, convirtiéndose en la emisión no informativa más vista del año en televisión. Tras el encuentro, 'La revuelta' mantuvo el liderazgo en su franja con un 12,8% de share y 1.183.000 espectadores.
Antena 3 trató de plantar cara en el access con 'El hormiguero', que reunió a 1.541.000 espectadores y firmó un 10,3% de cuota pese a la fuerte competencia del fútbol, aunque se desinfló en el dato obtenido. Ya en el prime time, 'En tierra lejana' logró un 11,6% de share con 881.000 espectadores, manteniendo un rendimiento sólido frente a David Broncano.
En Telecinco, la final de 'GH Dúo' destacó dentro de su franja al firmar un 14,2% de cuota y 884.000 espectadores, igualando su máximo de audiencia media de la temporada. Antes, 'First Dates' anotó un 6,9% con 1.027.000 espectadores en el access. 'Horizonte' registró un 5,9% y 883.000 espectadores en Cuatro , mientras que 'Código 10' mantuvo el tipo en prime time con un 7,1% y 450.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
Fútbol. Copa del Rey “Barça-Atlético de Madrid”: 4.028.000 (26,9%)
La revuelta: 1.183.000 (12,8%)
Antena 3
El hormiguero: 1.541.000 (10,3%)
En tierra lejana: 881.000 (11,6%)
Telecinco
First dates: 1.027.000 (6,9%)
GH Dúo: 884.000 (14,2%)
laSexta
El intermedio: 816.000 (5,4%)
Apatrullando: 326.000 (3,5%)
Cuatro
First dates: 551.000 (3,8%)
Horizonte: 883.000 (5,9%)
Código 10: 450.000 (7,1%)
La 2
Cifras y letras: 497.000 (3,4%)
Cifras y letras: 688.000 (4,5%)
Plano general: 222.000 (1,4%)
Documaster: 120.000 (1,3%)
LATE NIGHT
La 1
La revuelta: 244.000 (5,4%)
La noche en 24h. Portada: 105.000 (4,5%)
Antena 3
En tierra lejana: 218.000 (6,9%)
laSexta
Apatrullando: 175.000 (3,5%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 61.000 (3%)
La 2
Cine “Hijas de Cynisca”: 25.000 (0,8%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 906.000 (10,8%)
Valle Salvaje: 959.000 (12,8%)
Fútbol. Clasificación mundial femenino “España-Islandia”: 1.018.000 (11,1%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.255.000 (14%)
Y ahora, Sonsoles: 742.000 (9,5%)
Pasapalabra: 2.054.000 (18,6%)
Telecinco
El tiempo justo: 726.000 (8,9%)
El diario de Jorge: 713.000 (9%)
¡Allá tú!: 906.000 (8,5%)
laSexta
Zapeando: 550.000 (6,3%)
Más vale tarde: 560.000 (7,2%)
laSexta clave: 727.000 (5,3%)
Cuatro
Todo es mentira: 683.000 (8,1%)
Lo sabe, no lo sabe: 477.000 (6%)
La 2
Saber y ganar: 624.000 (6,5%)
Grandes documentales: 279.000 (3,4%)
Malas lenguas: 548.000 (7,3%)
Sukha: 277.000 (3%)
Limpia y ordena: 315.000 (2,6%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 451.000 (21,1%)
Mañaneros 360: 610.000 (18,3%)
Mañaneros 360: 1.017.000 (12%)
Antena 3
Espejo público: 303.000 (10,9%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 842.000 (16,1%)
La ruleta de la suerte: 1.599.000 (20,5%)
Telecinco
La mirada crítica: 167.000 (8,7%)
El programa de AR: 368.000 (14,5%)
Vamos a ver: 344.000 (9,2%)
El precio justo: 598.000 (8,2%)
laSexta
Aruser@s: 322.000 (13,5%)
Al rojo vivo: 381.000 (9,6%)
Cuatro
¡Toma salami!: 10.000 (0,7%)
Alerta cobra: 13.000 (0,6%)
Alerta cobra: 34.000 (1,6%)
Alerta cobra: 67.000 (2,8%)
En boca de todos: 295.000 (8,7%)
La 2
Dinastías: 14.000 (0,7%)
Agrosfera: 11.000 (0,5%)
Aquí hay trabajo: 6.000 (0,3%)
La aventura del saber: 26.000 (1%)
El chef errante: 30.000 (1,1%)
El chef errante: 17.000 (0,6%)
El western de La 2 “Una razón para vivir y una para morir”: 63.000 (1,9%)
El cazador: 85.000 (1,4%)
El cazador: 221.000 (2,4%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.368.000 (24%)
Telediario 1: 1.575.000 (16%)
laSexta Noticias 14h: 917.000 (10,5%)
Informativos Telecinco 15h: 923.000 (9,4%)
Noticias Cuatro 1: 646.000 (8,7%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.465.000 (17,1%)
laSexta Noticias 20h: 1.055.000 (10,3%)
Noticias Cuatro 2: 675.000 (6,7%)
Informativos Telecinco 21h: 919.000 (6,5%)
Matinal
Telediario matinal: 164.000 (19,2%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 172.000 (13,2%)
El Matinal (Telecinco): 97.000 (7,5%)
RANKING
Diario: La 1 (16,2%), Antena 3 (12,9%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,2%), La 2 (3,1%).
Mensual: La 1 (13,2%), Antena 3 (11,8%), Telecinco (9%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,4%), La 2 (3,1%).
