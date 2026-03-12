Tres hermanas, un atropello y un secreto: así es ‘Esa noche’, el nuevo 'thriller' de Netflix

Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Una decisión puede hacer que tu existencia cambie radicalmente, para bien o para mal. Es lo que les pasa a las protagonistas de 'Esa noche', la miniserie que estrena este viernes 13 de marzo Netflix y que adapta, con algunos cambios, la novela homónima de Gillian McAllister.

Protagonizada por tres hermanas (a las que dan vida Claudia Salas, Clara Galle y Paula Usero) y compuesta de seis episodios, arranca con las chicas de vacaciones en República Dominicana. Pero Elena (Galle), la pequeña, atropella a un hombre y, desesperada y asustada, llama a las demás, Paula y Cris (Salas y Usero), para pedirles ayuda.

En ese momento de tensión tienen que decidir cómo afrontar la situación, ya que no pueden soportar la idea de que su hermana vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin madre. Una decisión que, cómo no, marcará sus futuros .

"La serie explica muy bien cómo un mismo episodio puede repercutir de manera muy diferente en personas que lo han vivido directamente", comenta Salas sobre este 'thriller' familiar en el que también tiene un peso importante una tragedia del pasado. Pero es que las tres hermanas, aparte de compartir sangre, tienen pocas cosas en común.

Tres hermanas muy diferentes

"Paula, mi personaje, es la que tira siempre del carro, aunque realmente le gustaría ser como sus hermanas y quitarse ese rol de ser la que cuida y la que protege. Pero asumió esa responsabilidad desde una edad muy temprana y no es capaz de soltarla", explica Salas, que recientemente ha estrenado también 'Furia' y 'Salvador'.

"El mío, Elena, es la más inmadura y siempre ha estado sobreprotegida", define a su personaje Galle. "No le gusta el conflicto y es un poco la moderadora entre sus hermanas, que sí que chocan más, y es un poco complaciente con ambas y con su padre", añade la actriz de 'Olympo', 'Ni una más' y 'El internado. Las Cumbres'.

Claudia Salas, Paula Usero y Clara Galle, protagonistas de 'Esa noche' / PABLO RICCIARDULLI / NETFLIX

Cris, en cambio, "es la más libre de todas", según Usero. "Es la que decide quedarse a vivir en República Dominicana y ahí encuentra el motor de su vida y construye su propio refugio", subraya la actriz sobre su nueva serie, que pivota sobre un gran dilema moral: ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a tu familia? ¿Qué límites estarías dispuesto a cruzar?

Inspirada en una novela

"El guion está construido para que la serie te deje pensando sobre esas preguntas", recalca la intérprete, conocida por títulos como 'Amar es para siempre' y 'Luimelia'.

De las tres actrices, solo Galle optó por leerse la novela en la que se inspira la ficción, creada por Jason George ('Narcos', 'Into The Night'), que firma también los guiones junto a Lara Sendim ('Los renglones torcidos de Dios', 'El inocente'). "En el libro era una familia británica en Italia, y esto es una familia de Pamplona en República Dominicana. La riqueza de esta serie está en las diferencias que hay entre las dos culturas y las dinámicas que tienen las hermanas por la cultura de la que vienen", señala la joven intérprete.