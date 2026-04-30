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Netflix pone fecha a ‘El mapa de los anhelos’, su nueva serie romántica para adolescentes

La miniserie protagonizada por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós llegará a la plataforma el próximo 17 de julio

Protagonistas de 'El mapa de los anhelos'

Protagonistas de 'El mapa de los anhelos' / Netflix/Monica Alek

Carlos Merenciano

Madrid

Netflix ha anunciado la fecha de estreno de ‘El mapa de los anhelos’, su nueva miniserie española basada en la novela homónima de Alice Kellen, publicada por Editorial Planeta. La ficción llegará a la plataforma el próximo 17 de julio y ya cuenta con un primer teaser tráiler que adelanta el tono emocional de esta historia sobre el duelo, la identidad y la búsqueda de un nuevo rumbo.

La serie sigue a Greta, interpretada por Alícia Falcó, una joven que siempre ha sentido que nació con un propósito muy concreto: salvar a su hermana Lucy, enferma de leucemia, gracias a sus células madre. Pero la muerte de Lucy, a quien da vida Georgina Amorós, rompe ese sentido vital y deja a Greta atrapada en un vacío difícil de afrontar.

Antes de morir, Lucy deja preparado ‘El mapa de los anhelos’, un juego pensado para que su hermana se enfrente al dolor y empiece a descubrir qué quiere realmente hacer con su vida. En ese camino aparecerá Will, interpretado por Pablo Álvarez, un joven misterioso que también arrastra sus propias heridas y que acompañará a Greta en un viaje marcado por la pérdida y el amor.

El reparto de la miniserie se completa con Laia Marull, Mario de la Rosa y Ramón Barea, entre otros intérpretes. La producción cuenta con la dirección de Laura M. Campos y Gemma Ferraté, mientras que Isa Sánchez firma el guion de esta adaptación televisiva del universo literario de Alice Kellen.

Noticias relacionadas y más

‘El mapa de los anhelos’ está producida por Brutal Media, con Arlette Peyret y Raimon Masllorens como productores ejecutivos. Con este estreno, Netflix refuerza su apuesta por las adaptaciones de novelas románticas españolas, un terreno que en los últimos años ha encontrado una fuerte conexión con el público joven de la plataforma.

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