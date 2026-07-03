10 cosas que los Emmy 2026 no deberían olvidar

A poco menos de una semana del anuncio de las nominaciones a los Emmy, hacemos la bastante tradicional lista de títulos y nombres que deberían ser reconocidos; un puñado de deseos/apuestas con el suficiente peso como para que podamos seguir hablando de 'última edad de oro de las series'.

1. Un drama: 'Pluribus' (Apple TV)

Se estrenó hace casi ocho meses, así que no puede beneficiarse del sesgo de lo inmediato. Pero confiemos en que, como muchos espectadores y críticos, los suficientes votantes de la academia televisiva la consideren inolvidable. Vince Gilligan, creador de 'Breaking bad' y cocreador de 'Better call Saul', se ha superado a sí mismo con este relato de ciencia ficción filosófica sobre una epidemia de felicidad de origen extraterrestre y la escritora amargada (enorme Rhea Seehorn, premiada con el Globo de Oro) que se resiste a sumarse a la fiesta. Una metáfora polivalente (sirve para redes sociales, algoritmo, IA, etcétera) servida con depurada gramática visual y formal.

2. Una comedia: 'La maldición de Widow’s Bay' (Apple TV)

La guionista Katie Dippold ('Parks and recreation') ha urdido una de las aventuras serializadas más estimulantes de los últimos tiempos, ingeniosa e intensa revisitación de temáticas sobrenaturales. Es de terror y es una comedia, pero llamarla 'comedia de terror' invitaría a pensar que sus momentos turbios dan más risa que miedo, y no, no es el caso. El humor surge naturalmente de personajes y situaciones, de las tribulaciones del alcalde Loftis (Matthew Rhys) en su intento de liberar al pueblo isleño titular de una maldición con episódicas consecuencias. Es raro dar con alguien a quien no le guste, así que su nominación (¿como su victoria final?) parece cantada.

3. Una actriz principal de drama: Marisa Abela

No debe ser fácil formar parte del rico reparto de 'Industry' (HBO Max): has de abrazarte a personajes que no están ahí para ser admirados ni inspirar; si acaso, para inspirar desconfianza. Pero entre todos los actores y actrices del drama financiero, quien más difícil debe haberlo tenido ha sido Marisa Abela, cuya Yasmin Kara-Hanani se ha solidificado en esta temporada como un manojo de contradicciones, víctima y verdugo, mujer sensible capaz de desechar sentimientos ajenos con la mayor inconsciencia. Al final la hemos visto pasarse al lado oscuro, convertida en una especie de Ghislain Maxwell de ficción. Ahora mismo, Abela resulta aterradora en la serie de BBC y HBO. Aterradoramente buena.

4. Un actor principal de drama: Mark Ruffalo

La revelación de 'Puedes contar conmigo' lleva ya década y media ejerciendo como La Masa en el Universo Cinematográfico de Marvel. En el excelente drama criminal 'Task' (HBO Max) encarna a otra clase de superhéroe, un agente especial del FBI cuyo pasado como sacerdote le otorga una sensibilidad especial. "No es el tipo más intuitivo del mundo, no es bueno con la pistola, pero tiene un nivel de compasión que puede considerarse un superpoder", nos decía el guionista Brad Ingelsby en el momento del estreno de la serie. Ruffalo se quitó el glamur, se añadió barriga y arqueó su postura para encarnar del modo más creíble a un hombre incapaz de ver solo el mal en el prójimo.

5. Una actriz principal de comedia: Elle Fanning

'Margo tiene problemas de dinero' (Apple TV) puede tener sus problemas, entre ellos una visión muy discutida (por su cierto candor) de la controvertida plataforma OnlyFans. Pero ni los mayores detractores de la serie se atreven a hablar mal de Elle Fanning, brillante como esa joven aspirante a escritora que, tras quedarse embarazada de un profesor y decidir tener el niño, se pasa al erotismo virtual para llegar a fin de mes. La gran Catalina la Grande de 'The Great' se entrega al personaje en cuerpo y alma y sabe plantar cara a una leyenda de la actuación como Michelle Pfeiffer, también perfecta como esa madre imperfecta.

6. Un actor principal de comedia: Matthew Rhys

Así es, nos referimos al ya mencionado protagonista de 'La maldición de Widow's Bay', al que por fin se da la oportunidad (aunque incluso en 'The Americans' podía hacer sonreír) de demostrar realmente lo buen actor cómico que puede ser. A la vez, si es necesario, puede ponerse mortalmente serio, como en una recta final de serie que ha llevado al alcalde Loftis a plantearse tomar medidas desesperadas y a verse en un atolladero psicológico importante. Estaría bien, de paso, ver a Rhys nominado a mejor actor protagonista de serie limitada por el escurridizo magnate inmobiliario (quizá culpable de la desaparición de su esposa, quizá no) de 'La bestia en mí'.

7. Una miniserie: 'DTF St. Louis' (HBO Max)

Su título y su tráiler avanzaban lo que parecía una comedia sexual sobre 'swingers' de mediana edad. Algo de eso hay en esta creación de Steven Conrad ('Patriot'), pero la propuesta es más profunda y más compleja. Una estructura (inevitable hoy en día) de investigación criminal sirve para explorar el drama de los hombres que no saben hacer frente a la multiplicidad de su deseo, y de paso, de las mujeres en su radio de expansión. La crítica ha estado curiosamente dividida, pero en los últimos Gotham TV Awards se llevó dos premios importantes: mejor serie limitada o antológica y mejor interpretación secundaria para David Harbour.

8. Una actriz principal de miniserie: Camila Morrone

La hija de Lucila Solá y el modelo Maximo Morrone ya había brillado como hija de veterano de guerra en 'El abrazo del oso' o esposa del (ficticio) cantante Billy Dunne en 'Todos quieren a Daisy Jones'. Pero hacía tiempo que merecía un papel protagonista como el que le ha servido Haley Z. Boston en 'Algo terrible está a punto de suceder' (Netflix), una heroína de terror insólita y complicada, menos damisela en apuros que fuerza motriz de una intriga familiar con resonancias 'folk horror'. Morrone se demuestra perfectamente capaz de cargar con la cambiante trama y el juego de tonos sobre sus hombros.

9. Un actor principal de miniserie: Jamie Bell

Por algún extraño motivo, 'Half man' (HBO Max) no ha tenido el mismo impacto que la anterior serie de Richard Gadd, 'Mi reno de peluche', a pesar de tocar temas similares (la presión de la masculinidad, la persistencia del trauma) y contar con una escritura y unas interpretaciones todavía mejores. Jamie Bell, mucho más que Billy Elliott y Tintín, deslumbra como versión adulta de Niall Kennedy, ese hombre perseguido desde la adolescencia por la figura de su hermano (no de sangre, pero como si lo fuera) Ruben Pallister (el propio Gadd), todo lo virulento, directo e hipermasculino que él no sabe ser.

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10. Una banda sonora: 'El señor de las moscas'

El cine es imagen y sonido y esto último está (como lo primero) más que cuidado en la soberbia adaptación de la productora Eleven del clásico literario de William Golding. El compositor chileno-canadiense Cristóbal Tapia de Veer, conocido por sus ya sorprendentes trabajos para 'Utopía' y 'The White Lotus', vuelve a jugársela y mezcla percusión de tacto orgánico a lo Shackleton, corales ralentizadas y una atmósfera generalmente alucinada. En la serie, además, su tremendo trabajo se combina con piezas clásicas y corales de los 40 y 50, sobre todo obra de Benjamin Britten. El resultado es arrebatador.