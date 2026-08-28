Netflix resucita 'Manifest' con 'Arrivals', su spin-off sobre un avión repleto de pasajeros sin memoria

El universo de 'Manifest' volverá a despegar en Netflix. La plataforma ha dado luz verde a 'Arrivals: A New Manifest Mystery', un spin-off que trasladará la acción a Denver y construirá una historia independiente con personajes nuevos. El anuncio se realizó este 28 de agosto a las 8:28 horas de la mañana en Estados Unidos, un guiño directo al vuelo 828 que originó la serie.

La nueva ficción comenzará con el aterrizaje forzoso de un misterioso avión. Cuando sus pasajeros salgan del aparato, ninguno recordará quién es, de dónde procede ni qué le ha llevado hasta allí. Un joven trabajador social y un agente novato de Seguridad Nacional intentarán ayudarlos mientras investigan una amenaza capaz de acabar con la humanidad.

La búsqueda irá complicándose al descubrir que tanto los investigadores como los recién llegados forman parte del propio enigma que tratan de resolver. Por el momento, Netflix no ha revelado los nombres del reparto, la fecha de inicio del rodaje ni su posible estreno, y tampoco ha aclarado si alguno de los protagonistas originales aparecerá en el proyecto.

El equipo original regresa

Jeff Rake vuelve como cocreador y showrunner junto a Margaret Easley y Laura Putney, antiguas coproductoras ejecutivas de 'Manifest'. Los tres también ejercerán como productores ejecutivos junto a Robert Zemeckis, Jack Rapke, Len Goldstein y Jacqueline Levine. Warner Bros. Television estará nuevamente detrás de la producción.

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'Manifest' se estrenó en NBC en 2018 y fue cancelada después de tres temporadas, pero Netflix la recuperó para ofrecerle un desenlace de veinte episodios. La apuesta terminó convirtiéndose en uno de sus grandes fenómenos: sus cuatro temporadas acumulan más de 130 millones de visualizaciones desde comienzos de 2023, mientras que la última permaneció nueve semanas en el Top 10 mundial y alcanzó el número uno en más de 90 países.