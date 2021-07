A los 36 años le llega una oportunidad que un tiempo atrás era una utopía para Damián Quintero. Por primera vez en la historia el kárate, su deporte, será olímpico en los Juegos de Tokio. Una apasionante aventura le espera después de toda una vida dedicada al kárate que le ha valido llegar a este importante momento como número uno del ranking mundial, de ahí que aspire a lo máximo. “Es el debut del kárate en unos Juegos Olímpicos y por lo visto va a ser el final así que espero conseguir una medalla. Con la simple clasificación ya hemos hecho historia, pero tengo ansia de esa medalla y si es de oro mucho mejor”.

Con 36 años le llegan unos Juegos y encima con un año de retraso. Quintero, que se entrena en el CAR de Madrid, analiza la situación: “Hablando estrictamente de lo deportivo hubiera sido mejor el año pasado, íbamos muy bien. En este año extra hemos pulido muchos detalles incluso me ha dado tiempo para incorporar un nuevo Kata que probablemente sea uno de los elegidos para los Juegos”.

Sin embargo, de la ilusión de Tokio los karatekas cayeron en la decepción de París 2024 donde anunciaron que decartan este deporte: “Fue duro ese palo, pero quizás me da más rabia no tanto para mí personalmente sino por las generaciones que vienen detrás. Será dar un paso atrás”.

Damián explica las ventajas de estar en la lista de los elegidos: “En España conocemos la diferencia entre un deporte olímpico y un deporte no olímpico. Es muy grande. A día de hoy me puedo dedicar ‘full time’ como karateka y este es mi trabajo. Pero vengo de una época en que teníamos que compaginar trabajo o estudios con los entrenamientos y eran mucho más complicado. Volver a esto cuando has tenido este caramelo es difícil. De repente se acaba el sueño”.

Tras asegurar que “felicito a Japón por incluir el kárate”, asegura que a los organizadores de París 2024 les diría “que recapacitaran un poco y vieran antes cómo funciona el deporte en los Juegos”.

Quintero asegura que siente algo más de responsabilidad por ser la única vez que el kárate estará en unos Juegos: “Yo siempre salgo a ganar y esto no va a ser diferente, pero es verdad que tenemos una responsabilidad añadida. Hay que hacerlo muy bien para demostrar de verdad lo que es el kárate. Es un deporte con muchos valores como el respeto o la humildad, es conocido a nivel mundial y tiene a muchísimos practicantes en el mundo”.

Con este panorama, Damián, número uno del ranking, no se esconde: “Voy a por el oro. Y si estuviera el número diez también. Ser el 1º es fruto del trabajo de muchos años con los entrenadores y la federación. Así que estamos ahí para buscar el oro”, sentencia.

Sin duda una competición de kárate en Japón, donde nació este deporte, siempre es más complicada. “Mi máximo rival es el japonés Ryo Kiyuna y esa es la final que todo el mundo espera, que todo el mundo habla y esperemos que así sea Quiero pensar que los jueces serán disciplinados, objetivos y no influirá que el público sea todo japonés, pero será complicado, estaremos en territorio hostil, pero son factores externos que no podemos controlar.

El malagueño, ingeniero aeronáutico de profesión, se define como un karateka “disciplinado, muy cabezón y no soy de racanear siempre estoy al cien por cien. Lo que se me da peor son ciertas posiciones porque mi elasticidad no es mi mejor virtud. Mejoraría mi elasticidad para poder hacer que las posiciones fueran un poquito más estéticas”.

Tras los Juegos, Quintero quiere seguir compitiendo un año más “pero disfrutarlo de verdad sin tener la presión de tener que conseguir ciertos resultados”.