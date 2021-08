Los Juegos Olímpicos de Tokio, los más difíciles y descafeinados de la historia debido a la pandemia del coronavirus, cerraron este domingo con actuaciones y frases para el recuerdo.

Desde el "aquí vamos a reventar cabezas" del boxeador español Enmanuel Reyes Pla al "tras mi actuación, no quería seguir" de Simone Biles, que puso en el foco la salud mental de los deportistas de élite.

"¿DECÍAN QUE ENTRABA UN TIFÓN HOY, NO? PUES AQUÍ ESTÁ EL TIFÓN ENMANUEL DANDO PALOS. MI RESPETO PARA JULIO, PERO AQUÍ VAMOS A ARRANCAR CABEZAS"

A Emmanuel Reyes Pla le hace falta muy poco para crecerse. Él es así. Y si encima le añades que en su debut en unos Juegos Olímpicos ganó por KO en el segundo asalto al, hasta Tokio 2020, medallista de plata como es el kazajo Vassiliy Levit… se agitó la coctelera.

En los primeros días de los Juegos el tifón Nepartak amenazó la disputa de algunas de las pruebas de los mismos, pero fue Emmanuel el que se proclamó tifón y, preguntado por la dificultad de su siguiente rival dejó una frase icónica, aumentada por su acento cubano -nacido en La Habana y nacionalizado español-: "Aquí vamos a arrancar cabezas".

De desconocido a tendencia. Nació una estrella, aunque su historia acabó de forma abrupta en cuartos de final, cayendo con polémica frente al cubano Julio La Cruz. "La pelea fue un robo. La politizaron", aseguró el púgil español.

"TRAS MI ACTUACIÓN, NO QUERÍA SEGUIR. TENGO QUE CENTRARME EN MI SALUD MENTAL. CREO QUE LA SALUD MENTAL ESTÁ MÁS PRESENTE EN EL DEPORTE AHORA MISMO"

Simone Biles volvió a parar el mundo del deporte. Pero esta vez fue más allá del mismo tras retirarse el segundo día de competición, abrumada por la presión. Sufrió un episodio de desconexión cuerpo-mente que le impidió hacer sus ejercicios. Solo participó en la final de barra, en la no necesitaba hacer piruetas, y ganó la medalla de bronce.

La gimnasta estadounidense trasladó al escenario olímpico el problema de la salud mental de los deportistas que ya había apartado del circuito durante casi dos meses a otra participante en los Juegos, la tenista japonesa Naomi Osaka.

Su frase fue y sus movimientos fueron el centro de las informaciones durante días. Puso en el mapa un problema que varios deportistas sufren, pero en silencio.

"LO QUE PASA EN EL TATAMI, SE QUEDA EN EL TATAMI"

"What Happens in Vegas, stays in Vegas" aplicado al deporte. La francesa Clarisse Agbegnenou ganó la medalla de oro de judo en -63 kilogramos contra su amiga, la Eslovena Tina Trstenjak, y quiso dejar claro antes del combate que su unión no iba a afectar.

Además tenían cuentas pendientes. En Río 2016 el resultado fue inverso. Así que, empate.

"ESTOY AQUÍ PARA REPRESENTAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN AFGANISTÁN Y EN TODOS LOS PAISES DONDE LA GENTE PIENSA QUE LAS MUJERES NO TIENEN DERECHOS"

Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron históricos. Además de por disputarse en plena pandemia del coronavirus, porque incluyeron un equipo de refugiados.

Además, el Comité Olímpico Internacional (COI) permitió que los atletas hagan expresiones de tipo político, solidario o social en el terreno de juego, siempre que ocurra antes del inicio de la competición o su presentación, y siempre que la expresión o el gesto sea coherente con los principios fundamentales del olimpismo.

Esto propició reivindicaciones contra el racismo, hincando la rodilla antes de empezar los partidos, y la frase de Masomah Ali Zada. Necesaria a pesar de estar ya en 2021.

"IBA A ENCONTRARME CON SAM (KENDRICKS) EN LA VILLA PARA TOMAR UN CAFÉ, PERO ESTUVE HABLANDO CON MI NOVIA MUCHO TIEMPO Y NO PUDE. ASÍ QUE GRACIAS A ELLA NO ESTUVIMOS JUNTOS"

El coronavirus ha marcado la agenda de unos Juegos Olímpicos que a pesar de esto han podido desarrollarse hasta el final. Hubo casos de deportistas dentro de la Villa Olímpica, pero no impidieron la disputa de los mismos. A veces, por una cuestión de suerte.

Como le pasó al atleta sueco Armand Duplantis, al que una llamada de teléfono con su novia le libró de, al menos, ser contacto estrecho de un positivo, y no haber ganado a la postre la medalla de oro en salto con pértiga.

"SIGNIFICA QUE SOY VIEJA"

Cuando rompes un récord de longevidad puedes quedarte con la parte buena, o la mala. Esto último hizo, eso sí, de broma, la piragüista Teresa Portela tras ser preguntada sobre qué significaba para ella competir en sus cuartos Juegos Olímpicos.

Unas Olimpiadas en las que, hablando de longevidad, el español 'Chuso' García Bragado rompió el récord con ocho participaciones a sus 51 años.

"SE LAS DI A UN FAN. OLÍAN MUY MAL"

Un regalo envenenado, pensará el fan que las recibió. La jugadora de baloncesto francesa Gabby Williams salió a zona mixta a hablar tras conseguir la medalla de bronce imponiéndose a serbia. Sorprendió haciéndolo sin zapatillas, pero, para ella, tenía una razón. Las regaló.

"TODO EL MUNDO TIENE UN PLAN HASTA QUE TE PEGAN EN LA BOCA"

El estadounidense Richard Torrez Junior hizo suya la frase de Myke Tyson tras perder la final de los pesos pesados. No estuvo a gusto durante la pelea y, claro, encima de un ring, se paga caro.

"ESTOY LOCO. SOY PORTERO. ES NORMAL"

Siempre se ha dicho que los porteros son personas diferentes. Ocupan esa posición en la que cuando uno es pequeño nadie quiere ponerse. Pero te curte. Y si no que se lo digan al guardameta de waterpolo húngaro Viktor Nagy, quien fue uno de los culpables de que su selección se quedase el bronce venciendo a España gracias a que paró dos disparos con la cara.

"MI HIJA ME PIDIÓ MUCHO AYER LA PLATA. Y YO LE DIJE: 'NO, CARIÑO, QUEREMOS EL ORO'. PERO ELLA ME INSISTIÓ EN QUE 'LA PLATA ES MÁS BONITA'. ASÍ QUE AQUÍ ESTÁ. ELLA LO PIDIÓ Y AQUÍ LA TENGO"

Ahora que está de moda quitarse la medalla de subcampeón del cuello, algo, por otra parte, atípico en unos Juegos Olímpicos, vivir en la derrota tiene más mérito. Y es que, aunque pierdas un partido y tengas tan cerca el oro, la plata es un logro al alcance de muy pocos en el mundo.

Incluso la jugadora brasileña de vóley hizo más feliz a su hija con dicha plata. Le gustaba más, y ahora podrá disfrutarla en casa.

"¿EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS? QUÉ ESTUPIDEZ. PERO SI ESTE DEPORTE TIENE 10 AÑOS. COMO MUCHO SERÉ EL MEJOR DE MI GENERACIÓN"

Dusan Bulut, jugador de baloncesto 3x3 de la selección serbia, se quitó así de encima la presión de acudir a los Juegios como el mejor. Los serbios fueron finalmente bronce.

"CIEN MIL PERSONAS MORIRÁN DE COVID EN EL MUNDO DURANTE LOS JUEGOS OLÍMPICOS"

Lo dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, en la Sesión del COI que precedió a los Juegos.