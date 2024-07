Djokovic: "¿Nadal? Prefiero enfrentarme al otro jugador"

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, el pasado y el futuro unidos porque también son el presente, se cruzan en la zona mixta de Roland Garros. La diferencia es que el murciano tiene más prisa tras ganar su primer partido del torneo individual, pues tiene que prepararse para apenas cuatro horas después salir a la Philippe Chatrier para hacer pareja con Rafa Nadal.

Nole, en cambio, no tiene prisa y luce sonrisa para atender a quien le quiera preguntar en un lugar que conoce y desconoce a partes iguales. "Conozco Roland Garros y estas pistas muy bien, pero este ambiente es diferente. ¡Y lo digo en positivo!", explica en declaraciones exclusivas a este diario.

La fácil victoria de Djokovic

Se refiere el campeonísimo serbio a la actitud del público, más tribal y apasionada que la del grand slam, algo que quedó demostrado tanto en su partido como en el de Alcaraz, ambos resueltos sin inconvenientes para ellos. Djokovic fue incluso más contundente que el murciano concediendo un solo juego en dos sets a su oponente.

Sergio Viñas y David Rubio repasan desde París la jornada de tenis con victoria de Alcaraz y Djokovic / Sergio Viñas / David Rubio

"Me siento bien, me siento mejor preparado ahora de lo que estaba antes de jugar. He jugado bien, me he movido bien...", reflexionaba Djokovic, con la mirada ya fija en su partido de segunda ronda del lunes.

¿Contra quién? Pues quizá contra Rafa Nadal, en el que sería uno de los momentos icónicos de estos Juegos Olímpicos, con ambos ya en la rampa de la retirada y, con seguridad, en su última cita olímpica. Para descubrirlo habrá que esperar al domingo, cuando el balear se enfrentará al húngaro Marton Fuscovics.

Nadal-Djokovic, "un gran desafío"

"¿Nadal? Prefiero enfrentarme al otro jugador", confiesa a este periódico Djokovic, apelando al mayor nivel que a priori, tiene el tenista español. "Si tuviera que elegir, preferiría jugar contra el otro jugador, pero creo que sería un enorme momento para el torneo. Si finalmente jugamos, será un gran desafío tanto para él como para mí y quizá fuera la última vez que nos enfrentemos en un gran escenario, así que en el fondo también tengo ganas de eso", profundiza.

Alcaraz, por su parte, ha comentado ante los medios que se había encontrado bien en su regreso a la tierra batida, después de haber triunfado en la temporada de hierba con su segundo triunfo en Wimbledon. "He tenido buenas sensaciones, dando un buen nivel. Tengo que mejorar algunos detalles que me han costado, pero son normales", ha explicado el murciano.