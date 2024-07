Las 'Guerreras del Agua' empequeñecieron el mejor mapa previo de Miki Oca

Justo después de que España inaugurase su medallero en los Juegos Olímpicos de París con un bronce del mostoleño Fran Garrigós que rompía un gafe de 24 años en judo, la selección femenina de waterpolo iniciaba su andadura con una abultadísima victoria ante Francia por 15-6.

De hecho, las prestaciones de las 'Guerreras del Agua' sorprendieron incluso al seleccionador Miki Oca. "Si te digo la verdad, el partido ha ido mejor de lo que pensaba, porque siempre esperas que el anfitrión en el primer partido y con todo el público a favor... Además, es que Francia está haciendo las cosas bien últimamente. Yo creo que este resultado no es muy real, en serio. Creo que Francia tiene más potencial del que hemos visto hoy", recalcó.

"Habíamos puesto mucha atención en el inicio del partido para que no se nos complicasen las cosas y hemos marcado seis goles en el primer período. Además, tan solo nos han hecho uno por cuarto en los tres últimos. Era muy importante empezar bien el torneo y lo hemos hecho. Por eso mi alegría", prosiguió el madrileño.

De cara al duelo del lunes contra Estados Unidos, Oca promete mucho trabajo y huye de varitas mágicas. "El partido ha sido redondo, pero por supuesto que queremos mejorar y hay cositas que trataremos de mejorar. Las claves son seguir trabajando lo que hemos hecho durante todo el verano, que nos ha funcionado muy bien. Esos aspectos nos han dado nuestra personalidad y a ver hasta dónde nos llevan", señaló el jefe del banquillo español desde 2010.

Pese a haber reducido la diferencia con respecto las norteamericanas, el seleccionador prefiere no hablar de responsabilidad aunque no le asusta. "Nosotros no pensamos demasiado en la presión. Pensamos en lo que queremos, en trabajar para conseguirlo y en ponerlo todo. Además, ¿qué es la presión? Si te empuja es bueno tenerla, porque es algo que te puede ayudar. De todas formas, repito que pensamos más en el trabajo", enfatizó.

Por últimos, en cuanto a la sucesión de exclusiones en el primer cuarto, Miki Oca tan solo pide que el criterio sea uniforme. "No me parece mal que para procurar tener una competición limpia mientras lo mantengan en un lado y en el otro, y en el campeonato. Que ellos pongan el listón donde quieran, nosotros nos adaptaremos, me parece bien, siempre lo mantengan los dos árbitros y en todo el torneo", concluyó.