Llavador, de las vacaciones de verano a hacer historia entre vuvucelas

El madrileño Carlos Llavador, de 32 años, se preparaba para vivir un verano relativamente tranquilo al no haber logrado el billete para los Juegos ni en el Mundial ni en los Europeos. De vacaciones, vería las competiciones de esgrima por la tele, sobre todo a su compañera en el equipo nacional Lucía Martín-Portugués.

Sin embargo, una llamada lo cambió todo, tal y como desvela José Manuel Amorós en 'Relevo'. José Luis Abajo 'Pirri', el medallista de bronce en los Juegos de Atenas y actual presidente de la Real Federación Española de Esgrima lo citó para un acto y le dijo que había muchas opciones de que se le asignase una plaza que había quedado vacante.

Dicho y hecho. Llavador volvió a ponerse manos a la obra y este lunes ha superado la primera ronda de florete al imponerse al surcoreano Ha-Tae-gyu por 15-13 con un excelente final en el que colocó dos tocados a la espalda de su rival después de sortear un ataque.

Esta victoria es histórica. Desde el citado bronce de Pirri, España lleva 16 años sin ganar un combate olímpico en esgrima. De estar de vacaciones a hacer historia en una disciplina demasiado olvidada en España y de la que solo se habla de Juegos en Juegos.

Carlos Llavador rompió una larga mala racha de la esgrima española / EFE

"Me la jugué un poco en el 14. Pensaba que él iba a salir al medio corriendo y lo he provocado para que se tirase, se ha tirado y me ha salido bien. Y luego en el punto 15 lo he conseguido arrinconar y no podía salir. Sobre todo contento porque lo he disfrutado y era lo que quería", explicó Llavador a la prensa española.

"Me he quitado un poco la espina de Tokio y sobre todo con un público que ha llenado la instalación. No estamos acostumbrados a competir con tanta gente. Salir a unos Juegos, que haya 5.000 personas viéndote y además ganar es estupendo. Además, estaba mi familia con una vuvuzelas y los escuchaba animarme pese al ruido que había", añadió.

Carlos Llavador también ha competido muy bien en octavos de final contra el egipcio Mohamed Hamza, número 3 del mundo. El africano se ha impuesto por 15-12, con sus dos últimos puntos bastante controvertidos. No pudo ser, pero su victoria rompió una sequía de tres Juegos