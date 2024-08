Anna Ryzhykova, corredora olímpica ucraniana: "Nunca sabremos si los 500 atletas muertos hubieran podido competir en París"

La corredora de vallas y atleta olímpica Anna Ryzhykova (Dnipro, 34 años) solía entrenar en una instalación deportiva en Bajmut, en el este de Ucrania. Luego empezó la invasión a gran escala y la hoy ocupada Bajmut se convirtió en escenario de una de las más sangrientas batallas entre Rusia y su país. Para entonces, el conflicto, por supuesto, ya lo había condicionado todo para esta ucraniana. Uno de sus entrenadores se alistó para combatir. Y ella misma ha estado luchando parar proteger su salud mental y mantener a raya los demonios de la guerra.

El precio que ha tenido que pagar para seguir compitiendo también ha sido alto: hacer las maletas e irse, para pasar gran parte de su tiempo entrenando en Europa (Italia, Portugal) y EEUU, aunque en verdad la guerra nunca la haya abandonado realmente. "Ahora entrenar es mentalmente difícil. También cuando estoy en el extranjero, la mente sigue en casa. […] En Dnipro tenemos centros deportivos modernos y me gustaba estar allí", dice, al responder a preguntas de El Periódico de Catalunya en un atareado día en los suburbios de París, donde se encuentra para los Juegos Olímpicos.

"Nunca sabremos si los atletas ucranianos muertos hubieran podido competir en París o en Los Ángeles en cuatro años", añade Ryzhykova. "500 atletas ucranianos, también del equipo de atletismo, han fallecido desde el inicio de la guerra a gran escala", detalla, al poner énfasis en esta realidad. "También hay muchos que han perdido sus hogares y seres queridos, o tienen a parientes y amigos en el frente. Y también los hay que han sido heridos o han considerado tirar la toalla", valora Ryzhykova. Y agrega que ella misma, cuando ha regresado a Dnipro, "al sonar las sirenas" también tuvo que "interrumpir los entrenamientos" y, cuando han durado mucho, tuvo que "empezar de cero una y otra vez".

Que la guerra se congele con los Juegos Olímpicos no es tampoco algo en lo que Ryzhykova crea. "Me pondría feliz si fuera así. Pero todos sabemos que no pasará. Es solo una oportunidad para que se vea la bandera ucraniana y para mostrarle al mundo que la guerra continúa y que aún necesitamos ayuda", razona esta ganadora de un oro en el Campeonato de Europa en Berlín (2018) y diversas medallas de bronce y plata en otras competiciones internacionales.

La cotidianeidad de la guerra

Ese es también el discurso del Comité Olímpico que este año presenta a uno de los equipos menos numerosos de su historia. Como explica el entrenador jefe de Ryzhykova, Oleksii Serdiuchenko: "A causa de la guerra es imposible viajar a Ucrania en avión, por lo que en general se tarda mucho en llegar a las ciudades europeas. Y cuando los atletas están en Ucrania, tampoco es fácil. Es imposible hacer planes porque nunca sabes cómo empezará y cómo acabará tu día, qué sucederá en un minuto o en una hora. Los bombardeos, las sirenas, los apagones, las carreteras bloqueadas e incluso la mala conexión a internet son ahora parte de nuestra vida cotidiana", recuerda.

Por eso también Serdiuchenko da por hecho que el equipo de Ucrania está en inferioridad de condiciones frente al de los países no sufren guerras. "Estamos en una situación desfavorable porque los estándares son muy altos y ahora competir no es fácil para los ucranianos, los hombres ni pueden conseguir con facilidad el permiso especial que necesitan para salir del país […] y así es difícil obtener puntos para el ranking mundial. Esto afecta sobre todo a los atletas de nivel medio, por eso hay menos [en el equipo ucraniano en París]. Los atletas de élite están, eso sí. Es un equipo pequeño pero fuerte", explica.

El entrenador lo ve también como un desafío a largo plazo para las futuras generaciones. "Sabemos que la guerra está teniendo un gran impacto. Muchísimos niños están en el extranjero y los que están en Ucrania no están en la mejor situación", afirma. "Por eso la federación [de atletismo] y los entrenadores nos hemos puesto ahora a trabajar mucho con niños, con los atletas U18 y las categorías juveniles. El objetivo es no sólo no perder a estas generaciones, sino también aliviar a niños y jóvenes de la pesadilla de la guerra", afirma.

