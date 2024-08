Jordan Díaz y Quique Llopis, a la final por la puerta grande

"¿Quique, te lo crees ya o todavía no?", preguntaba Prensa Ibérica al valenciano Llopis justo antes de los Juegos en el CAR de Sant Cugat. "Sí, bueno, ya me lo voy creyendo, claro", respondía el atleta del Playas de Castellón.

El que se lo ha creído siempre es Jordan Diaz, quien debutó como español con un oro europeo y 18,18 metros en triple y ya está en la final de los Juegos Olímpicos de París con 17,24 a la primera cuando le pedían 17,10.

Confianza y solvencia

Llopis es una de las grandes estrellas del atletismo español. El subcampeón de 110 metros vallas en los pasados Europeos de Roma ha llegado a París sin complejos y se ha clasificado por la puerta grande para una final carísima.

Los sorteos sin sentido que se están perpetrando en estos Juegos habían situado al valenciano en la misma serie de los dos primeros del ranking, el campeón mundial y segundo de siempre Grant Holloway y el actual campeón olímpico Hansle Parchment.

Con dos plazas por tiempo en cada una de las tres carreras más otras dos para los mejores tiempos, Llopis salió en segunda posición por detrás del estadounidense y supo mantener la frecuencia para evitar que la remontada del jamaicano lo descabalgase. En otra liga, Holloway se impuso con 12.98, seguido por el español con 13.17 y por Parchment con 13.19.

Tan solo Holloway pudo con Quique Llopis / AP

Su habitual flema y su calma la perdió en cuanto vio aparecer su nombre en la segunda posición. ¡Lo había conseguido! Quique Llopis ya tenía el diploma olímpico y ahora luchará en la final de igual a igual contra todos sus rivales a excepción de un Holloway intocable salvo que sufra algún percance.

"No he estado cómodo, no me han gustado las sensaciones. Seguro que han sido los nervios. A partir de la mitad he querido saltar y correr demasiado, porque veía que Parchment me estaba cogiendo. Estoy muy contento, pero no me ha gustado cómo he corrido", señaló el valenciano.

"En la final va a ser diferente, ya sin tantos nervios. La primera posición es casi imposible (con Grant Holloway). Lo demás... hay gente muy buena, pero seguro que yo voy a estar mejor y más tranquilo. Ya veremos. Los 110 vallas no son como los 100 metros. Aquí pasan cosas", añadió el atleta que tuvo a toda España con el corazón encogido con aquella dramática caída en los Europeos de Estambul

Asier Martínez fue quinto en su semifinal / EFE

Asier Martínez, eliminado

No pudo acompañarlo a la última ronda de los Juegos el navarro Asier Martínez quien ha regresado esta temporada al máximo nivel después de un 2023 muy complicado. El medallista de bronce en los Mundiales de Eugene 2022 y campeón europeo en 2022 progresó muy bien en los últimos metros y fue quinto con 13.35.

"No puedo estar contento con mi competición. Es verdad que no he sabido gestionar los éxitos y lo bien que me fue durante tres años. El año pasado fue muy malo. Este año ha sido mejor, pero tengo que hacerlo mejor todavía. No puedo pensar en Los Ángeles ahora cuando a mí me cambian las cosas en cuestión de meses", ha comentado el navarro con calma y con una autocrítica envidiable.

Jordan Díaz, a la final sin forzar

Como enlatado entre ambos, Jordan Díaz ha pasado de puntillas por la clasificación del triple al 'estilo Ana Peleteiro' y se ha plantado en la final del viernes con un solo salto y con una suficiencia que invita el optimismo.

El flamante campeón europeo en Roma con unos asombrosos 18,18 metros (tercera marca de todos los tiempos) llega con las mismas molestias que lleva arrastrando desde finales del invierno, pero decidido a luchar por todo en una final en la que se verá las caras con su gran rival dentro y fuera de las pistas, Pedro Pablo Pichardo.

Jordan Díaz aspira al máximo en la final de triple salto / AP

La organización le pedía 17,10 para acceder directamente a la final y el discípulo de Iván Pedroso ha realizado un salto muy pulcro y sin forzar de 17,24. "He saltado y en cuanto he podido, me he ido. No he visto a mis rivales. Estaba concentrado en lo mío. Será una final muy dura y habrá que saltar mucho, seguro que más de 18", ha comentado a la prensa española con su habitual naturalidad.

"Se me ha bajado toda la presión en cuanto he visto la marca en el marcador. Ahora a descansar. El saltadero está bien, me ha gustado. Había hablado con Ana (Peleteiro) y me había dicho que estaba bien. Me he emocionado al escuchar el himno de España en la ceremonia de Álvaro y de María. Ojalá pasado mañana (cruza los dedos). Bueno, no digo más, ojalá", añadió Jordan Díaz.