Eric García: "Tengo la de plata, ahora quiero la de oro"

Dos Juegos, dos medallas. Eric García Martret cerrará con otro podio su segunda experiencia olímpica tras la plata amarga de Tokio. En el trayecto hacia el ansiado oro, advierte dificultades contra la favorita Francia pero subraya la unidad y la química que hay en La Roja de Santi Denia. Golearon a Japón, remontaron ante Marruecos... ahora buscan el más difícil todavía. Espera el anfitrión en el Parque de los Príncipes.

Eric García. Medallista olímpico en los Juegos de París. Ya podemos decirlo con todas las letras.

Por suerte tengo la de plata, ahora me queda la de oro.

Aquel día en Tokio se quedaron ustedes completamente hundidos. De hecho, ni siquiera celebraron la plata tras la derrota con Brasil.

Así fue. El objetivo desde que nos concentramos en julio era llegar a la final y ganar la medalla. Toca ganar este oro y estamos cerca.

¿Se quitó un peso de encima cuando vio que el balón de Juanlu besaba la red y habían superado a Marruecos?

Sabíamos que iba a tocar sufrir. Tienen muy buen equipo, lo han demostrado durante toda la competición e incluso se pusieron por delante. Sabíamos que sería complicado, pero tenemos un equipo muy fuerte y que ha vivido muchas de éstas. Ojalá que vivamos una victoria más, pero sin sufrir tanto.

Con un entorno muy hostil y con el 0-1 en el marcador, nunca pareció que España tirase la toalla. Todo lo contrario.

Es algo que caracteriza al grupo, vamos todos a una, estamos todos muy compenetrados. Los 22 estamos siempre unidos en los buenos y en los malos momentos;y ahora que nos toca disfrutar de los buenos, los vivimos todos juntos y más unidos si cabe.

Se lo habrán repetido muchas veces:se resiste el oro olímpico en fútbol desde Barcelona 92 y hasta estos Juegos de París la sequía de títulos en deportes de equipo se remontaba hasta los Juegos de Atlanta.

Sí que me lo han dicho, sí. Va siendo hora de lograr otro oro. Es el objetivo nuestro. Sabemos que ya tenemos medalla, pero el color cambia bastante.

¿Prefería a Francia o Egipto?

Nos centramos en nosotros mismos. Sabíamos que iba a ser difícil, nos tocase quien nos tocase. Al final Francia es el anfitrión y tocará competir contra un muy buen equipo. Pero contra Egipto habría sido también difícil. De hecho, nos ganaron en la fase de grupos.

Si ya contra Marruecos la atmósfera fue como si jugasen en Rabat o Casablanca, imagínese lo de este viernes en el Parque de los Príncipes...

Pero fue un ambientazo, eh. Lo hemos disfrutado mucho y disfrutaremos seguro también mucho de esta final. Yo al menos disfruto mucho en situaciones y entornos así.

Eric, durante el partido de semifinales en Marsella. / RFEF

¿Qué le dice a la afición española y a todos los que han estado pendientes de ustedes desde el primer día?

Que es un orgullo que nos sigan, que nos animen y nos apoyen en la distancia. Para todos nosotros es un orgullo representar a España y hacer lo que estamos haciendo. Nos falta un último empujón, pero sabemos que tenemos a mucha gente detrás.

¿Cómo está siendo la experiencia olímpica?¿Han podido disfrutar más allá de la exigencia de la competición y el ajetreado calendario que han tenido en estos Juegos?

Sí, a ver, dentro de lo que cabe. Estuvimos poco tiempo en la Villa porque en el fútbol nos toca viajar mucho, pero ahora ya volvemos a París, así que a disfrutar y a exprimir la experiencia todo lo que se pueda.

¿A quién le dedica este éxito?

Por supuesto a todos los míos. Estoy muy agradecido al apoyo incondicional que me dan siempre, que todo esto es para ellos. Ycomo ya me conocen, saben que aún me falta una cosa, que es la medalla de oro.

En condiciones normales y cualquier otro año le tocaría a usted estar concentrado con su equipo y en plena pretemporada. ¿Merece la pena cambiar los hábitos si es por un oro?

Yo afortunadamente sí tuve vacaciones ante de los Juegos, pero una vez estás en la final, todo esfuerzo y todo sacrificio merece mucho la pena.

¿Y qué significa para España haber ganado la Eurocopa, pelear por medalla en el torneo femenino y asegurarla también en el masculino?

Pues dice mucho de nuestro fútbol. Está claro que el fútbol español está en un momento muy bonito. Toca disfrutarlo porque en la vida siempre hay momentos buenos, pero malos también. Ahro que estamos subidos a la ola, a quedarnos ahí todo lo que se pueda. Yno bajarnos.