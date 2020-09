Simulacros

En la serie de televisión danesa Borgen la líder de un partido minoritario se convierte en primera ministra – una sorpresa: no es de CC – y al llegar a su nuevo despacho, el primer día de su mandato, se encuentra ahí a su jefe de gabinete. Y lo seguirá siendo en los meses y años venideros. Y no porque lo confirme, sino porque el jefe del gabinete, en la Presidencia del Gobierno del Reino de Dinamarca, es un alto funcionario de la administración del Estado. Recuerdo ver ese capítulo con lágrimas en los ojos. Dios mío, qué nivel de civilización y cultura política. Con su jefa de secretaría ocurre lo mismo: es una funcionaria, y aunque a la primera ministra inicialmente no le agrada, no puede removerla del cargo fácilmente. Por supuesto, la lideresa puede fichar (y así lo hace) a un spin doctor, un asesor en materia de comunicación y propaganda que juega un papel relevante en su entorno, pero que en absoluto se atreve a diseñar políticas: aconseja como venderlas, o suprimirlas, o evitar contradicciones destructivas. Al pobre le dejan a su vez contratar a un cagatintas, pero nada más.