Es legítimo anhelar. ¡Claro! Pero los que lo hacen (no se dan cuenta) que todo aquello que no se vive, y se piensa en exceso, es un compuesto imaginario absorbido por el recuerdo. La vida es el sentido que nosotros le damos, por lo tanto, es el momento de dejar de fabricar quimeras y ver la realidad con el valeroso gesto de la inteligencia. La fragilidad lo rompe todo. Es apropiado recordar que en el cementerio no se baila, ni se hacen cotillones de Navidad; allí todo es descomposición con olor a gusano y larva. A los que ya andan hablando de la Navidad, les propongo un plan maravilloso, sí: llegar a fin de año con vida y bajar la basura en bata y con un buen pijama de franela. Teniendo en cuenta que ahora con la pandemia todo es capricho de muerte, lo mejor y más apropiado, es luchar por nuestra vida y por la de nuestros semejantes. La COVID-19 está ahí... No, no se ha ido.

Ya está bien de excitar el recuerdo; al final, si seguimos así, nuestra sociedad se volverá torpe y miedosa. La vida, en suma, no puede ser un absurdo espectáculo decorado con cabezas huecas. Entonces: díganme: ¿Qué planes tienen para Navidad? Yo (sonrío) poder sacar la basura en bata. Bueno, debajo del pijama de franela llevaré una liga roja. ¡Con glamour y sobre todo con vida!

Ya lo dijo Oscar Wilde: "Porque el que vive más de una vida debe morir más de una muerte".