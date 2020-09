Sobre todo, Sánchez sabe que indultar al procés equivale a cancelarlo. Una rebelión o sedición independentista programada desde Madrid pierde su sentido. El presidente del Gobierno absorbe la realidad circundante, imprime su marca a cada acontecimiento. Dado que yerra en la mitad de las ocasiones como los restantes seres humanos, su fuerza radica en la convicción con la que rectifica sus medidas cuantas veces haga falta. Ha visitado el infierno, a diferencia de sus enemigos.

Salvador Allende distinguía que “tener el Gobierno no equivale a tener el poder”. Sánchez hubiera descolocado al chileno, porque no tiene ni el Gobierno pero todo lo puede. También los soberanistas admiten su “sorpresa” ante el indulto súbito, y por mucho que insistan grandilocuentes en que no cejarán hasta que La Moncloa les garantice la próxima Champions para el Barça. En un mismo día, Sánchez decide la suerte de los independentistas y del Rey, que viajará a Barcelona “cuando toque” perfeccionando el edicto de Aznar sobre la visita de Juan Carlos I a Cuba. Porque la parte esencial del titular “Sánchez indulta al procés” es Sánchez.