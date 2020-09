Sin sorpresas

No cabe sorpresa. Solo indignación o en todo caso consternación. Sorpresa, no. La sorpresa es el móvil de cada descubrimiento, escribió Pavese. El móvil en lo que concierne a los indultos del procés no se ha movido desde el instante en que estaba cantado que el Gobierno iba a otorgarlos más temprano que tarde y de la mejor manera que se le ocurriese.