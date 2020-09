Incendiarios

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprovechado una pregunta de la portavoz de JuntsxCat en el Congreso para anunciar que la semana que viene el Gobierno empezará a tramitar las peticiones de indulto a los presos del llamado procés. La diversión está garantizada, habida cuenta de que los condenados no sólo no han reconocido haber cometido delito alguno, ni arrepentirse de él –cuando asumir la culpa es condición necesaria, según creo para obtener el indulto– sino que proclaman cada vez que tienen ocasión que lo volverían a hacer. Pero la verdad es que corren tiempos en los que las diversiones políticas no nos hacen falta alguna; bien al contrario, lo que necesitamos es mucha calma y grandes dosis de silencio para poder salir del problema de la pandemia que está destruyendo vidas y haciendas, con la clase política dedicada a lograr que la situación empeore.