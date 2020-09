Las vacaciones del doctor Simón

A Fernando Simón no le apetece hablar de sus vacaciones. Normal. Vete tú a darles explicaciones de tus apasionantes días de descanso a contribuyentes que acaban de ser pseudoconfinados después de un veraneo en el pueblo, en el mejor de los casos. Haciendo un alto en la desescalada del estado de alarma, el doctor Simón se fue a hacer surf a Portugal y llegó la segunda ola. Ahora se ha venido a Mallorca para montar en globo y hacer submarinismo, y esperemos no naufragar ni que los barrios pobres de Palma y de Madrid salten por los aires de indignación. Cuando le preguntaron el lunes los periodistas por sus fotos molonas en neopreno y en bici de montaña, el coordinador del Centro Nacional de Alertas y Emergencias Sanitarias zanjó molesto en rueda de prensa: “Mis vacaciones son mis vacaciones y no las comento”, pero esa es una verdad con matices. En Cuatro, el canal a cuyo espacio de aventuras Planeta Calleja consagró sus vacaciones, ya puede verse un avance del programa con el “invitado especial” Simón, que comenta lo que haga falta para vender el producto. “Estas vacaciones las he cogido porque realmente ya no daba para más”, desvela en el anuncio. Nos lo temíamos, más que nada por la curva, la espantosa deriva que está tomando la pandemia de nuevo y todas esas noticias internacionales que ponen a España como uno de los peores países del mundo en hacerle frente. Si no puedes con ella, aléjate de ella por tierra, mar y aire.