Políticos y médicos

Después de que España -incluida Cataluña, Vascongadas, País Andalusí, el cantón de Cartagena, el silbo canario, el lanzamiento de huesos de aceituna a “bocca chiusa”- haya vuelto a batir el record mundial negativo de todos los desastres que ha provocado la pandemia venida de China (sanitarios, económicos, laborales, sociales, culturales, turísticos, educativos). Después de que los medios de comunicación foráneos más progresistas, como Le Monde, The Guardian o The New York Times hayan puesto una y otra vez, otra vez y una a España como el peor de los ejemplos mundiales a seguir en esta crisis sanitaria y económica (los medios españoles, sobre todo televisiones, están adormecidos por el placebo de las regalías que otorga el poder a cambio de vergonzosa obediencia). Después de que la demagogia de la extrema izquierda podemita -arrastrando con ella a los socialistas, como en el 8M- intente echar a las calles de la rebelión al pueblo por los confinamientos parciales ordenados en Madrid olvidando que el Gobierno encarceló draconianamente a toda España exigiendo obediencia ciega y marcial, o enmudeció cuando los confinamientos los hizo Cataluña. Después de las merecidísimas vacaciones que en pleno rebrote del Covid tomaron el muy sabio Fernando Simón, los ministros y ministras del Gobierno y de las regiones autonómicas, igual que hicieron los políticos de la oposición (el Comité de Expertos no tomó vacaciones porque nunca existió). Después de que el secretario general de UGT denunciara que más de 700.000 personas no han cobrado el Ingreso Mínimo Vital sin que conste que los políticos, incluidas Pablo Iglesias e Irene Montero, hayan dejado de cobrar puntualmente sus sueldos. Después de todo eso, lo más urge a los españoles es la Ley de Memoria Democrática.