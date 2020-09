El momento de Europa

El título de este artículo se corresponde con una de las expresiones que utilizó Ursula Von der Leyen, la enérgica presidenta de la Comisión Europea, en su discurso sobre el estado de la Unión ante el pleno del Parlamento Europeo el pasado 16 de septiembre de 2020. Su intervención sorprendió para bien en forma y fondo. A lo largo de 77 minutos desgranó, con un gran dominio de la oratoria y de la escena, una visión y una agenda fuertemente europeísta y progresista, además de ajustada a las necesidades del momento, que ella definió acertadamente como “incierto”, con una pandemia que no “muestra signos de perder fuerza o intensidad”. De hecho, me atrevo a decir que fue más aplaudida por la bancada socialdemócrata que por la democristiana, su propia familia política. No es sorprendente, dado que ya al momento de su investidura tuvo que aceptar muchas propuestas socialistas que han alcanzado una amplitud aun mayor en el contexto de la pandemia.