Las no fiestas

No creo que las empresas pirotécnicas oriolanas -aunque una está radicada en Redován y la otra en Beniel- cobren casi 30 kilos de billetes por «no disparar fuegos artificiales», porque ha habido pocas procesiones, salvo el Pájaro -del Ayuntamiento a Santa Justa, sólo hay que «crusar» la calle-. Es más, me da que desde enero, hasta que se decretó el estado de alarma, en marzo, no se han celebrado festejos en barrios y pedanías como para gastar casi 30 millones de vellón. Pero, vamos que todo lo que sea gastar/invertir en festejos populares nunca está de más, porque, en momentos de bajón, estas actividades siempre suben la moral. De todas formas, no acierto a encontrar una zona de todo el término municipal de Uryula -¡y eso que es grande!- en la que se hayan celebrado actos en honor a sus santos/as patrones/as, a no ser que, como mucho, fuera/fuese una misa y poco más; ni siquiera una miserable novena al santo o a la santa. ¡Esto no es lo quera era!

Y me da que los pocos actos que se han celebrado desde marzo han corrido por cuenta de otras concejalías, a no ser que se hayan cargado al presupuesto de festividades los conciertos, pero va a ser que, por ejemplo, la ULO -si es que ha sido esta agrupación la que ha dao algún concierto, que no lo sé- no cobra mucho por alegrarnos con sus interpretaciones o que la banda del Rony tampoco es la Filarmónica de Londres o la Orquesta y Coros de RTVE. ¡Ya quisiera él!. Me da que pensar y opino -aunque ya sabéis que mi opinión es muy cuestionable- que lo que tendría que hacer Mariola es salir al paso de las insinuaciones -no sé si capciosas, aunque si lo parecen- que ha dejado en el aire Carolina Gracia, pese a que desconozco si sería bueno dar explicaciones a la «oposisión», ¡que también!. En caso de salir a la palestra, a quien se deberían dar explicaciones es al pueblo de Oleza. ¿Y qué me decís de los taxis para traer turistas a Uryula? ¡Si la oferta turística descansa «en financiar» el desplazamiento -en taxi- de la gente de la costa más vale que bajemos la persiana y nos dediquemos a otra cosa, mariposa!

Ya lo dice Pocholo Martínez-Bordiú: ¡Fiestaaaa!. ¡Qué fiesta, pariente; qué fiesta!