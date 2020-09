Pensiones y tensiones

Cuando empiezan a repetir que quieren revisar el sistema de financiación de la Seguridad Social nos echamos a temblar. No porque no sea necesario revisarlo, que lo es, sino porque desde la creación de la Seguridad Social en España, en 1967, las cinco únicas reformas que se han hecho (1985,1997, 2007, 2011 y 2013) todas han sido para recortar las cuantías de las pensiones. El actual sistema de financiación se basa en las aportaciones de las cuotas obrera y patronal y el 91% del presupuesto de la Seguridad Social procede de dichas cuotas; el resto lo aporta el Estado, un 9%, para financiar las pensiones no contributivas. Hasta 1989 las cuotas de la Seguridad Social también sirvieron para financiar la sanidad y los servicios sociales sin que ese dinero se haya devuelto nunca a la Seguridad Social.