 Lo que la epidemia del coronavirus nos ha enseñado y no deberíamos olvidar

Lo siguiente sería que nuestra vida es imprevisible. La sociedad puede caminar lentamente durante muchos años, y verse totalmente convulsionada de forma brusca e inesperada. En pocos días cambiar mucho.

También podemos aprender que en nuestro modelo de vida existen valores, y que las personas pueden ponerlos a funcionar si es preciso hacerlo. En general la valoración que tenían los españoles respecto de sus sanitarios era buena. Muy por encima de la que habían conseguido los políticos, los periodistas, e incluso los jueces. Pero la necesidad que la sociedad ha tenido de sus sanitarios, y como estos se han volcado en ayudarles ha incrementado en mucho su valoración.

Pero en este terreno han ganado puntos también las fuerzas de orden público, policía guardia civil y militares, que han sido capaces de colaborar en montar camas hospitalarias en múltiples recintos, o desinfectar residencias de mayores y locales públicos. Ahora puede que colaboren como rastreadores, ayudando a los sanitarios para identificar portadores del virus y facilitar que se aíslen.

También han sido y son claves las fuerzas de orden público para garantizar que se respeten las áreas en que hay confinamiento, que no entren o salgan de ellas quien no debe, y también evitar reuniones en las que no se respeten las indicaciones sanitarias, habitualmente por su número de componentes. Y en otros casos para facilitar que las personas llevemos las mascarillas puestas.

La epidemia nos ha enseñado la importancia de la disciplina en lo social. Hasta ahora la valorábamos sólo en la conveniencia de pagar los impuestos, que las facturas tuvieran iva incluido. No hacer trampas. Con la enfermedad hemos aprendido que para vencerla es clave permanecer unidos, seguir las indicaciones de las autoridades, quedarnos en casa.

También hemos aprendido que teníamos algo que no valorábamos demasiado, y es la libertad de nuestras actividades diarias. Estaba claro que no se nos permitía robar o matar, pero podíamos movernos con libertad, hacerlo por donde quisiéramos, viajar. Llevamos ya muchas semanas de confinamiento o algo parecido. Nuestra libertad se ha visto muy limitada. Algunos lo viven como una auténtica prisión, y ahora reflexionan sobre lo que antes tenían, y quieren recuperarla.

La epidemia también nos ha enseñado que la única manera de salir de esta fase es la de remar todos juntos. Ha calado incluso entre los partidos políticos que, si bien continúan siendo críticos unos con los otros, han votado juntamente para tomar medidas que nos ayuden a superar la enfermedad. Hay reuniones virtuales frecuentes entre el gobierno central y los de las comunidades autónomas.

No dudo que también hemos aprendido que nuestra salud es algo muy importante, y que somos seres frágiles, podemos perder la salud en cualquier momento. Eso es especialmente verdad entre las personas ancianas, las de mayor riesgo. ¡Ojalá esta crisis sirviera para que se nos quede muy grabado que en muchos casos estar sanos, mantenerse sanos depende de nosotros, de llevar una vida sana! Ello supone que nuestra dieta sea sana, que realicemos una actividad física normalizada, regular, a diario, a ser posible aeróbica, además hay que evitar tóxicos, por ejemplo, no se debe fumar. Hacerlo es una decisión poco inteligente y en la misma línea limitar la ingesta de alcohol, y no arriesgarse innecesariamente. Ese es un tema amplio, pero puede serlo caminar por las calles saltándose los semáforos o distraerse viendo el móvil.

Cuántos están viviendo con dudas porque tienen algunas manifestaciones que les hacen pensar que pueden haber sido contagiados. Y no sabe qué es peor, si las molestias que tienen o el temor de tener la enfermedad. Es real que en un inicio han faltado pruebas diagnósticas, pero las administraciones se han movilizado, han conseguido una respuesta contundente, y ahora es más fácil saber la situación en la que cada uno está respecto a la enfermedad.

Decía el poeta que nuestras vidas son como los ríos que van a dar a la mar es el morir. Y añadía que allí allegados son iguales los que trabajan por su mano y los ricos. Todos lo hemos constatado y aprendido que no sólo son iguales los trabajadores y los ricos, sino que los desiguales son los sanitarios, están más expuestos, o los mayores, que son los más frágiles.

También nos ha enseñado que estar juntos, remar juntos nos hace más grandes. Incluso hay quien se ha considerado que era una cadena de televisión de un gran país.

Hemos demostrado que si nos lo proponemos podemos hacer cosas grandes. Por ejemplo levantar un hospital en Ifema, y además hacerlo en muy pocos días. Que algunas grandes empresas, incluso del sector financiero, hayan aportado generosamente recursos para favorecer a las clases más perjudicadas. Y también muchos españoles han sido capaces de colaborar con ongs para facilitar dicha ayuda a los desfavorecidos.

Incluso, cuando nos han confinado, los ciudadanos han sido muy mayoritariamente capaces de restringir sus actividades, y aunque ha habido algún descerebrado que ha acudido a botellones, o reuniones sociales con muchas personas, la mayor parte hemos obedecido las indicaciones sanitarias; limitar nuestra movilidad a sólo lo imprescindible, mantener entre nosotros la distancia de seguridad, llevar mascarilla, y lavarnos frecuentemente las manos con gel hidroalcohólico.

Es cierto que valoramos más algo cuando estamos a punto de perderlo, de hecho, el dicho popular señala que sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.

La epidemia nos esta enseñado también los errores cometidos por las autoridades sanitarias. Ojalá que ellos también lo hayan aprendido, y no los repitan. Hablamos de que estamos en la segunda ola, y lo que parece claro es que ignoramos cuantas olas puede haber.