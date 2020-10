Otra amenaza al Poder Judicial

La pugna sórdida por controlar su órgano de gobierno, especialmente los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, ha alcanzado niveles que nadie pudo imaginar cuando entre todos los españoles construimos este sistema democrático, basado en la división de poderes y en la voluntad popular, no de algunos iluminados con pocas luces. Un sistema que cada día sufre los embates de quienes juegan a la ruleta rusa con lo que tanto costó lograr.

Por un lado, el PP negándose a cumplir la ley, a renovar el CGPJ conforme a la norma vigente. No cumplirla deslegitima a quien así se comporta, sin más comentarios. Por otro lado, una izquierda que, ante dicho incumplimiento patente, propone ahora –entiendo que sin una real voluntad-, una reforma que consistiría en exigir solo mayoría absoluta, no dos tercios de las Cámaras, para proceder a la renovación en los plazos legalmente señalados.

Ninguna de ellas es solución razonable. La primera, porque no se puede justificar la desatención a la ley, no hay excusas válidas; la segunda, porque esa reforma, de producirse, difícilmente superaría un control de constitucionalidad. Ya el TC, en 1986, advirtió que el sistema consistente en que el Parlamento designara a los consejeros del Poder Judicial, aunque legal, se tornaría un ataque a la independencia del poder gobernado. Ampliar esa dependencia del Ejecutivo, que gobierna al Legislativo por la vía de hecho, no parece que pudiera ser calificado como respetuoso con los principios constitucionales que rigen la separación de poderes. Concentración de poderes y democracia son incompatibles.

Pero, es más, no parecen los políticos entender que el mundo no acaba ahora, que la política debe mirar a algo más que lo inmediato y que, dictada esa norma o incumplida la vigente, mañana, los otros actuarán del mismo modo. Claro es que hoy no interesa mirar hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones, pues saben los presentes que su reino es efímero y que no van a ocupar lugar alguno preeminente en la historia.

Si en Europa critican la intromisión que se produce en España en el Poder Judicial con el sistema de nombramiento del CGPJ, la propuesta de PSOE-UP da un paso más hacia la apariencia de anormalidad democrática que estamos ofreciendo. No puede Sánchez, el mismo día que nos advierten de los riesgos del modelo, ofrecer como alternativa un paso más en la dirección equivocada. La imagen de España, vergonzosa desde que empezó la pandemia, con partidos aprovechando para sus intereses electorales la enfermedad y el dolor y una economía en riesgo de debacle, es algo más que la soberbia de unos y otros, cuyo presente y futuro están muy por debajo de los derechos e intereses de la ciudadanía. El hartazgo empieza a ser generalizado.

La lección la han dado, en un acto de responsabilidad, los miembros del CGPJ que, conforme a la ley, han designado a los magistrados que debían ocupar las plazas vacantes en el Tribunal Supremo. No ha bastado la presión de unos y otros y ni siquiera las palabras del Ministro de Justicia, magistrado, que reconociendo que el CGPJ en funciones conserva esta competencia, indicó que, podían, pero que no debían, sin que nadie sepa exactamente en qué norma basaba esta prohibición de no hacer lo que se puede y debe. Política por encima de la ley a propuesta del Ministro de Justicia.

Ese gesto de sumisión a la ley del CGPJ nos mantiene la esperanza de que, incluso en un sistema perverso, cuya finalidad es controlar al Poder Judicial, los designados no se someten de forma obsecuente a los dictados de los políticos que los aúpan al cargo. Y si estos no lo hacen, aun siendo deudores del puesto, menos aún los magistrados inamovibles e independientes que conforman este Poder, auténtica barrera frente al desgobierno que caracteriza este presente.

Debe el PP someterse a la ley, ya y no hacer caso a cantos de sirena que le animan a permanecer en la desobediencia, en este caso, incomprensiblemente, no punible por esa cosa que se llama política y que ampara actos gravísimos que a cualquier ciudadano le costarían caro. Esa cosa inconcreta que designamos como política permite ejercer el autoritarismo más elemental sin responsabilidad alguna. No parece que la solución sea fácil en democracia, pero alguna habrá que ofrecer para hacer frente a los comportamientos que exceden la discrecionalidad y entran de lleno en la arbitrariedad. Y el PSOE, empezar a pensar en la conveniencia de regresar a su alma socialdemócrata abandonando una deriva populista que no conduce a ninguna parte.

Todo esto sin hablar de la ley de memoria democrática que la semana pasada ha empezado a cosechar sus frutos en Madrid retirando calles a Largo Caballero y Prieto. Querían confrontación a costa de hechos de hace un siglo y ya lo han conseguido. Y hay batalla cuando se juega con la historia y se quiere imponer una versión oficial por medio del BOE. Enhorabuena.