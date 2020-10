Ayer fue el cumpleaños de mi madre. 71 (le he pedido permiso para publicar su edad, por si acaso me llevaba hoy un zasca). No pude ir a verla, ni tomar un trozo de tarta; regalo sí tuvo, mi hermana pequeña se lo dio de parte de sus hijos. Hablé con ella por teléfono, le canté cumpleaños feliz, le grabé un vídeo con mis pitufos. Pero estuve todo el día pensando que me faltaba darle un abrazo, besarla, soplar unas imaginarias velas, que es lo que yo en verdad quería.

Es lo que me está faltando otra vez, lo que echo tanto en falta. Estuvimos tres meses de confinamiento en el campo, desde allá por el mes de marzo hasta junio, sin vernos. Y cuando por fin pudimos, fuimos a quedarnos con mis padres, a vivir un mes con ellos. Y el primer día mi madre se derrumbó y lloró y lloró y lloró. Que nos había echado mucho de menos a todos, que lo había pasado muy mal, que había sido muy duro.

Y durante ese mes hubo una «nueva normalidad entre nosotras (con mi marido no, ja ja ja, a él le siguió machacando... y él a ella, no se crean) y recuerdo con añoranza todos los abrazos que le di, todas las veces que, sentada a su lado en el sofá, entrelazaba sus dedos con los míos. Y ahora me parece que fueron pocos, que debería haberla abrazado más, debería haber estado más con ella.

Porque cuando ahora vamos a verles, la mascarilla y la distancia vuelven a levantar un muro de pesar en nuestros corazones, muro que sabemos que no podemos quebrar, aunque lo deseemos con tanta fuerza.

Pero entonces me vienen a la cabeza todas aquellas personas que han perdido a sus padres, madres, abuel@s, prim@s, amig@s por el maldito virus; o en todas las que están lejos de sus seres queridos y que no pueden viajar para reunirse con ellos; y ya no me parece tan grave no poder dar un abrazo a mi madre.