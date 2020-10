Dios, el diablo y Donald Trump

Para quienes tenemos, sin embargo, más fe en fe en la ciencia que en una intervención divina, la enfermedad que mantiene hospitalizado estos días al ocupante de la Casa Blanca no es sino consecuencia directa de su negacionismo y de haber antepuesto siempre su interés personal y el de Wall Street a la salud de los ciudadanos.

Uno ha tenido siempre la sospecha, en vista de lo que ocurre en el mundo, de que, si Dios realmente existe, algo imposible de afirmar o negar, tiene que ser de derechas: si no, ¿cómo se explica, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos que se llevase a la juez progresista del Tribunal Supremo, Ruth Bader Ginsburg, en el momento más inoportuno?

Porque la muerte de esa notabilísima juez de ascendencia judía posibilitó que, pocas semanas antes de unas elecciones en las que se juega su continuidad en la Casa Blanca, Trump añadiera a Amy Coney Barrett, una juez a la que se describe como ferviente activista católica, adscrita a un grupo carismático llamado “Pueblo de Alabanza”, para que se sumara a la mayoría conservadora ya existente en el poderoso Tribunal Supremo.

Claro que uno puede también pensar que el demonio, ese ser sobre cuyo simbolismo o realidad debaten últimamente los teólogos católicos, desde el propio Papa Francisco hasta el Superior General de la Compañía de Jesús, quiso esta vez tomar cartas en el asunto para parar los humos y dar una lección al narcisista patológico de la Casa Blanca.

Y lo logró haciendo que el Donald se contagiara de ese virus cuyo peligro se había empeñado en negar y que utilizó irresponsablemente sólo como arma política para criticar a su menospreciado rival demócrata, llamándole prácticamente “gallina” por protegerse siempre con la mascarilla en lugar de ir como él a cara descubierta.

Y que se contagiaran no sólo él, sino también su esposa, una lenguaraz ex asesora de comunicación, un senador republicano de Carolina del Norte, otro senador por Utah, un ex gobernador de Nueva Jersey e incluso el presidente de la Universidad Católica de Notre Dame, donde da clase la nueva candidata al Supremo, y seguramente otros que asistieron a la ceremonia en la que se hizo oficial su nominación o que estuvieron antes o después cerca del Presidente cuando éste llevaba ya el insidioso virus.

Es de justicia, sin embargo, reconocer que, a diferencia de Trump, el presidente de Notre Dame, el padre John Jenkins, hizo, como manda la Iglesia, acto de contrición, publicando un comunicado en el que, rindiéndose a las evidencias científicas, lamentó su “error de juicio” al decidir no llevar mascarilla durante aquella ceremonia en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, en el que más de cien personas estuvieron sentadas sin mantener la distancia de seguridad y sin llevar en su mayoría cubiertas nariz y boca.