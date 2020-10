Gusto y susto

Escribir da pánico. No siempre, desde luego, pero cuando da pánico da pánico. Son las tres de la madrugada y me he despertado porque sí, porque me suelo despertar a esas horas. Con frecuencia, me quedo en la cama fingiendo dormir, pero a veces me levanto y abro el ordenador e intento añadir uno o dos párrafos a aquello que tenga entre manos, sea una novela, un artículo, una conferencia… Y suelo conseguirlo, pero a base de cantidades increíbles de espanto, como si, en vez de escribir, estuviera cometiendo un crimen. De hecho, cuando mi mujer me pregunta al día siguiente qué estuve haciendo de madrugada, le digo que ver la televisión porque me costaba coger el sueño. Ver la televisión a esas horas también produce algo de miedo. No suelo hacerlo en casa, pero sí en los hoteles. La veo con el mando en la mano, como dispuesto a disparar o a cambiar de canal. Se puede uno suicidar con un mando a distancia. Aprietas el botón de encendido y estás muerto. No muerto como para ser enterrado, se entiende, pero con menos vida que con la que te acostaste. Cuando bajas a desayunar, podrías adivinar en la expresión de los otros huéspedes quiénes durmieron y quiénes vieron la tele.