Parecía que no iba a llegar, pero «siempre que llueve escampa» y las aguas vuelven a su cauce, porque, como se demostró con la gota fría del año pasado, «el agua siempre saca las escrituras para reclamar lo que es suyo». ¡Que se lo pregunten a los empresarios del polígono Puente Alto, a Paco Marcos o a los agricultores y vecinos que vieron anegados sus campos e inundadas sus casas; ¿verdad, Viki?. El asunto es que la nueva normalidad no lo es tanto y, en Uryula, nos ha traído alguna que otra sorpresa, pero sin que la sangre haya llegado al río, que, por cierto, sigue siendo el basurero de los pueblos ribereños. ¡Somos más cochinos que las arañas! La verdad es que en ese asunto, el de verter mierda al río, no aprendemos, hasta el punto de que abogaría por la vuelta de la comisión que lideraba José Antonio Muñoz Grau, azote de tirios y troyanos en defensa de los intereses ciudadanos. Pero voy a lo que iba, que me lío más que «la bicha ofresiendo la mansana a Eva». Me sorprende que, en algunas cuestiones, el personal haya pasado de puntillas, casi sin abrir la boca para poner el grito en el cielo. ¡En otra época ya habrían saltado chispas e incluso alguien habría acudido al juzgado para que la Fiscalía Anti -lo que sea- investigue! ¡Esto ya no es lo que era! ¡Cómo coño va a serlo si estamos ante la nueva normalidad! Antes, como si se tratase del toque a arrebato del alcalde de Zalamea, Pedro Crespo, «todos actuaban a una», dejando claro que «al Rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma/y el alma sólo es de Dios».