Per un nou contracte social

Aquesta JMTD està marcada per la pandèmia mundial de la COVID-19, amb terribles efectes sobre la salut, l'economia, l'ocupació, els ingressos i la igualtat de gènere, en un món ja fracturat pel fallit model de globalització que perpetua i augmenta la desigualtat i la inseguretat de la classe treballadora.

El TREBALL DECENT ha de ser el centre de les accions dels Governs per a recuperar el creixement econòmic i la construcció d'una nova economia mundial que done prioritat a les persones.

En la línia que estableixen l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, en particular el ODS 8, el moviment sindical internacional i CCOO insten els Governs que incloguen en els seus plans de recuperació:

-Ocupació, treball segur, amb drets i protecció social.

-Salaris mínims vitals.

-Protecció social universal també per a les treballadores i treballadors en l'economia informal.

-Serveis públics universals i de qualitat en sanitat, educació i cures.

-Igualtat en la participació econòmica de les dones, tots els grups racials, migrants i joves, i la seua protecció enfront de la discriminació.

-El dret universal a la llibertat sindical i la negociació col·lectiva.

-Garanties de salut i seguretat en el treball.

-Transicions justes respecte al clima i la tecnologia.

Suport públic a les empreses condicionat a:

-Manteniment de l'ocupació en les empreses.

-Prohibició dels paradisos fiscals.

-Diàleg social i mesures de transició justa acordades amb les treballadores i treballadors i els seus sindicats.

Solidaritat mundial per a assegurar que els països vulnerables disposen de l'assistència financera directa que necessiten per a donar forma a un millor futur per a tota la seua ciutadania:

-Extensió de l'alleujament del deute per als països més pobres i vulnerables de fins a dos anys.

-Un fons mundial per a la protecció social, amb una garantia de cinc anys per als països més pobres.

Sols així serà possible recobrar la confiança en la democràcia i traçar el camí cap a un nou contracte social.