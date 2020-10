Me quejo del ardor de estómago, del tiempo atmosférico, del metro y del autobús atiborrados, de las colas para sacarse el DNI o los papeles de la jubilación, me quejo de que no me cojan el teléfono de atención al cliente de mi operadora mientras que recibo miles de llamadas de las operadoras de la competencia ofreciéndome esto o lo otro. Me quejo de que el ascensor no funcione, me quejo de Froilán y de Hernán Cortes y hasta de Carlos I de España y V de Alemania. Me quejo de que esta noche me han roto un retrovisor del coche, aparcado en la calle. Me quejo de la gente que duerme en los cajeros automáticos. Me quejo de la cisterna del retrete, que gotea. Las cisternas de mis retretes han goteado desde que tengo uso de razón. Me he pasado la vida armándolas y desarmándolas. Tengo un máster en cisternas que solo me sirve para arreglar las de mis amigos.

Me quejo del goteo constante de las ideas obsesivas, que se filtran desde el cerebro hasta la lengua por alguna grieta del paladar. Me quejo de su amargura. Me quejo de vivir en Madrid y de que mis amigos de la periferia me hayan dado por muerto. Me quejo de carecer de valor para marcharme.