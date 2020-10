El principio de Peter, el negacionismo y otras dudas razonables

Principio de Peter. Hace unos días, el diario londinense The Times, publicó un extenso artículo sobre la dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso en el que hacía un resumen de su corta trayectoria política antes de ser nombrada por el Partido Popular candidata a la Comunidad de Madrid. Recordaba este medio de comunicación que la ocupación política más importante anterior a su elección como presidenta fue la de ser responsable de las redes sociales del PP madrileño, así como la del difunto perro de Esperanza Aguirre que, con el nombre de Pecas Aguirre, nos mantuvo informados durante cuatro años de las andanzas de la mascota de la entonces todopoderosa lideresa madrileña. Gracias a ello, Ayuso pudo demostrar sus grandes conocimientos adquiridos en sus estudios universitarios de periodismo con tweets como este: los comunistas no quieren que me paseen. No quieren libertad. ¡Guau! El único motivo por el que Pablo Casado eligió a Díaz Ayuso para ser candidata a dirigir Madrid fue por su afinidad cultural e intelectual. Quería Casado alguien que no le hiciera sombra para que no se repitiera el vía crucis sufrido por Mariano Rajoy por el acoso constante de Esperanza Aguirre. La Comunidad de Madrid ha sido el único territorio español en el que se han cuestionado las medidas anti Covid-19 del Ministerio de Sanidad. Sustituir el vacío profesional y de ideas oponiéndose a todo lo que venga de fuera puede engañar a algunos durante un cierto tiempo y ser beneficioso a corto plazo, pero muy perjudicial para la ciudadanía. The Times también recordaba una conocida declaración de Ayuso en relación con su oposición a la implantación de restricciones encaminadas a la disminución de los contagios por Covid-19: “todos los días mueren personas por accidentes de tráfico y no se prohíben los coches”. Guau.