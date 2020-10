Hoy es un 9 de Octubre atípico. Distinto por especial. Diferente por emotivo. Único por sentido. Y es que en este Día de la Comunidad Valenciana que celebramos hoy encontraremos sentimientos contrapuestos. Por un lado, la alegría de festejar juntos castellonenses, valencianos y alicantinos todo aquello que nos une como territorio y sociedad, y por otro lado, la tristeza por el enorme e irreparable impacto que la irrupción de la maldita pandemia del coronavirus ha supuesto en nuestras vidas. Por ello, el primer recuerdo en este 9 de Octubre tiene que ir sin duda a los caídos. A esas 1.680 personas, que con nombres y apellidos, nos han dejado por culpa de esta enfermedad. A ellas, y a sus familias, les debemos muchas cosas: respeto, solidaridad, empatía, consideración, etc. pero sobre todo una: no las podemos olvidar. Su recuerdo debe permanecer para siempre en la memoria de la sociedad de nuestra región. No pueden caer en el ostracismo. Su homenaje y evocación constituyen un deber como sociedad, y será nuestra responsabilidad, tanto de las instituciones como de los ciudadanos, cumplir con esta obligación. Es la deuda moral que hemos contraído con todos ellos.