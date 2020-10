Personas y personajes

Leo que Disney despedirá en breve a 28.000 trabajadores y me pregunto si algunos de ellos, en los diversos parques de esa empresa repartidos por el mundo, representaban a los diferentes personajes de su catálogo. Ya sé que no es lo mismo poner en la calle a Fulano de Tal que al ratón Mickey, pero dada mi tendencia a confundir literatura y vida, me parece que algo de Mickey se queda sin trabajo cuando lo pierde el actor que se ocupaba de interpretarlo. De súbito, se me ocurre que, dada la situación económica mundial, comenzaran a expulsar también a los personajes de las novelas. Que entraras, por ejemplo, en Crimen y castigo y no hallaras por ninguna parte a Raskolnikov.