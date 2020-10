La petición de imputación a Pablo Iglesias

Para que exista el delito de revelación de secretos, es preciso que se realice sin el consentimiento de la persona que se trate, según el Artículo 197 del Código Penal, y en el caso presente, Dina nunca le ha acusado de vulnerar su intimidad, por el contrarío, envió un escrito a la Audiencia en el que exculpaba a Iglesias por retener la tarjeta unos meses. El fiscal pidió al juez que llamara a Dina a declarar para ratificar su escrito y si se muestra parte perjudicada, pero el juez no lo ha querido hacer. Parece raro que en un delito de revelación de secretos y contra la intimidad de una persona no llame a declarar a la afectada.

En cuanto a los daños informáticos de la tarjeta, la cual presentaba ciertos rasguños, el informe de la policía científica dice que esos daños se causaron en las técnicas que empleó la empresa de Gales a la que se remitió en el intento de recuperar su contenido. Por otra parte Dina ni acusa ni se le han ofrecido las acciones de si se muestra parte perjudicada por los daños causados, pese a la petición del fiscal de que sea oída. Toda una anomalía.

Por último, en cuanto a la denuncia falsa y simulación de delito, en primer lugar, no hay prueba ni siquiera indicio, únicamente la declaración del ex abogado del partido, el cual declara que parece que dicen que todo el caso de Dina es una patraña. Y por otra parte, supone una ignorancia inexcusable del juez de pedir imputación de una denuncia falsa, cuando es imprescindible que el hecho o la autoría de la persona denunciada sea falsa judicialmente, por lo que no es posible proceder contra el denunciante o simular de delito hasta que haya -sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo- según declara el artículo 456.2 del Código Penal. Y en este caso aún no hay ni sentencia ni archivo o sobreseimiento sobre el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham

Toda la oposición del PP y VOX ha salido en tromba para pedir la dimisión de Iglesias. Así el alcalde de Madrid, Almeida, pide la dimisión inmediata de Pablo iglesias ya que según el código del partido, es imputado por un delito de los que se está investigando. Son dos afirmaciones falsas, primera no está imputado porque para ello tenía que hacerlo el tribunal está en supremo y el juez de instrucción es incompetente para imputar al vicepresidente como le recordó ya la audiencia nacional y un jurista como el alcalde de Madrid -es Abogado el Estado- debía de saberlo; y segundo, en el código ético que menciona, no consta ninguno de los delitos por los que se pide se investigue a Pablo iglesias (ya que solo se incluyen los delitos de corrupción, los n económicos, el acoso sexual, la violencia machista, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores, los ecológicos y los urbanísticos). Por último, el madrileño consejero de justicia Enrique López el juez que dimitió del tribunal constitucional por conducir una moto borracho y sin casco, ha dicho que aunque fuera absuelto Iglesias , debe de dimitir porque ha mentido en sede parlamentaria, aunque no sabemos en qué ha mentido. Pero con esta justicia todo es posible, sala del Supremo que decidirá si investiga a Pablo Iglesia es de mayoría conservadora y presidida por Marchena.