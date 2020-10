Me preocupa mucho la situación de la ciudad. La que fuera motor y revulsivo de la provincia parece estar adormecida. Nada de relevancia ocurre en Elche y seguimos con los mismos problemas que hace seis años, en bucle, como el día de la marmota. El principal responsable, si no el único, ya sabemos quién es: el actual equipo de gobierno de PSOE y Compromís. No hay más. Y, en cierto modo, todos nosotros también somos responsables por nuestro silencio. Nosotros, todos los ilicitanos.

Podemos hacer un relato de todos los problemas en los que nos ha metido el PSOE en los últimos años y del sinfín de mentiras pronunciadas por todo el equipo de gobierno: desde el primer concejal al último en cuya cabeza está el alcalde, un político que lleva desde 1995 subido al carro de la política y que promete y vende humo con una capacidad increíble y nada más.

Este equipo de gobierno tiene cuatro cualidades incuestionables: generar problemas donde no los hay, vender consenso y actuar de forma unilateral, vender humo y anunciar los mismos proyectos varias veces y manejar la propaganda con precisión y eficacia como nadie.

Problemas donde no los hay: el mejor ejemplo es el centro de congresos que quieren construir la Diputación. El presidente provincial, Carlos Mazón, afirma que debe ser la sociedad civil quien determine el modelo y características del centro de congresos provincial. Por eso, a través de Cedelco, se va a pedir un informe completo a la máxima institución académica de la ciudad: la UMH. ¿Quién podría oponerse a esta propuesta? Nadie salvo el alcalde de Elche que ha hecho de algo bueno un problema. Lo mismo ocurre con la fachada del edifico de Nuevos Riegos El Progreso, la rescisión política del contrato del nuevo Mercado Central y su posterior indemnización, el abandono del restaurante del Parque Municipal y los pliegos de fallidos, y un largo etc.

Vender consenso y actuar de forma unilateral. La peatonalización de la Corredera es el mejor exponente. No han hablado con ninguna entidad comercial afectada, ni con vecinos ni con la oposición. El PP no está en contra de la peatonalización pero sí cree, creemos, que no es el momento y que no es éste el modo correcto. Además hay que tener en cuenta que el propio contrato del Mercado contempla, en las mejoras, la propia peatonalización pagada por la propia empresa adjudicataria. Pero no sólo la Corredera. El ninguneo a la oposición es insostenible. El PP tuvo que recurrir a la justicia para acceder al informe sobre la rescisión del contrato del Mercado elaborado por un bufete privado y pagado con dinero público. Y es que así es Carlos González: con una mano un ramo de flores y con la otra un puñetazo institucional para ningunearte. Y sin sonrojarse.

Vender humo. Son decenas los casos. Pasarela peatonal sobre las vías en Altabix Nuevo. El Hort del Gat como Casal fester del que nada se sabe, el Centro Nacional para la FP en el Sixto Marco que no existe, el edificio de Correos convertido en el Centro para el Diseño del Calzado, el pabellón deportivo adaptado junto a l'Aljub, el Colegio de La Paz o el 37. Por no hablar en exceso del culebrón de la ampliación del Parque Empresarial. O podemos citar los «inminentes» centros socioculturales en las pedanías. Esto sí, todo ello anunciado con toda la parafernalia y trompetería de González y de lo que nada se sabe. Y así muchos ejemplos más.

Propaganda. Un ejemplo: encuentran unos restos de valor frente a Calahorra en calle Uberna. Los arqueólogos nos dicen que son relevantes porque pueden cambiar la hipótesis sobre la primitiva muralla islámica. Al día siguiente de nuestra denuncia pidiendo más espacio a excavar tapan los restos y, mientras damos una rueda de prensa para denunciar la doble vara, la concejal de movilidad, la señora Díez, se va allí a hablar con los arqueólogos y aparecer detrás de las cámaras para contraprogramar. Admitimos su capacidad para la propaganda y el márketing. Y admitimos que son eficaces como nadie. Más ejemplos. Colegio de las Bayas. Les llevan engañando cinco años con la construcción del nuevo aulario. Les llevan mareando años y meses con esto. Ahora venden como un logro unas nuevas aulas prefabricadas (barracones cuando gobierna el PP) mientras nada se sabe del nuevo aulario. Pero igual ocurre con el colegio La Paz, o la ley del palmeral, o la «exigente» reivindicación de La Ronda oeste.

En fin. Esta tribuna podía haber sido escrita hace tres años…y por desgracia para todos podrá ser escrita en 2023. El proyecto del PP con Pablo Ruz es ahora y será entonces más necesario que nunca para enderezar el rumbo de esta gran cuidad.