La disciplina china y nipona, la mejor arma contra el virus

Sin embargo, el problema de esta virtud es que se lleva dentro en cada persona que la ejercita en su vida personal y en su trabajo. Es algo que te han enseñado los tuyos desde pequeño y lo has asimilado como una “conducta de vida”, porque puedes llevarlo dentro, pero que también se enseña y aprende. No obstante, hay personas en las que la indisciplina es su defecto más relevante, así como la ausencia de responsabilidad individual, y ni con enseñanzas para mejorar y evitar el defecto podrían asumir esa forma de comportarse, porque la indisciplina es su “conducta ante la vida”, y se jactan y vanaglorian de ser indisciplinados y con rebeldía para hacer lo contrario de la forma de comportarse que la vida nos exige en cada momento. Por ello, se trata de una forma de comportarse aprendida de la que difícilmente van a cambiar.

Si esto es una regla básica que define a las personas y las acerca a conseguir éxitos personales y laborales, o alejarlos de ello, la disciplina y esta responsabilidad personal ha sido uno de los factores que han propiciado que en esta lucha contra el virus, China y Japón hayan tenido unos resultados muy superiores al resto del mundo, por ser consustancial a estas poblaciones saber lo que tienen que hacer para resolver un problema colectivo como el que ahora afrontamos. Y no es tanto porque el origen haya estado allí y tengan un compromiso moral, sino porque son conscientes de que la única manera de acercarse a la reducción y anulación final de las cifras de contagio es asumiendo cómo se debe actuar frente al virus y cómo hay que responder ante un enemigo que se prevale, precisamente, de la indisciplina y la irresponsabilidad individual de quienes no aceptan cumplir lo que se ordena o recomienda para acabar con los problemas tan graves como esta pandemia.

La humanidad de los últimos años no se ha enfrentado a un problema mundial y colectivo tan grave, más allá de guerras recientes, como esta pandemia que está dejando miles de muertos en todo el mundo, y poniendo en jaque el sistema sanitario y la economía, dejando a mucha gente sin trabajo y deteriorando la convivencia. Pero ni siendo conscientes de todo esto, hay personas a las que les da absolutamente igual y ponen su indisciplina ante las recomendaciones acerca de lo que no se debe hacer para evitar poner en riesgo más a la colectividad (reuniones de todo tipo por ejemplo, y salidas y fiestas sin control, como causas más cercanas de lo que ahora tenemos) y retrasar la solución a la pandemia, dejando a muchas personas sin trabajo por su indisciplina e insolidaridad.

Son muchas las expresiones que hemos escuchado a quienes están cumpliendo lo que se recomienda y ordena respecto a que por culpa de todos estos indisciplinados e incumplidores están pagando los demás en su salud y en su trabajo. Pero en China y en Japón se ha controlado debidamente la pandemia. ¿Por qué? Porque saben que si se les dice lo que hay que hacer lo llevan a cabo sin problema ni queja alguna. Lo han conocido desde pequeños. Obedecer para poder vencer siempre.

Por ejemplo, en Japón la población mayor de 65 años es la más alta del mundo (28%) y sabían lo que se jugaban. Pero lo curioso es que todavía no se han impuesto confinamientos obligatorios, multas o cuarentena y, sin embargo, la vida vuelve poco a poco a la normalidad. Porque no hubo necesidad de confinarse allí. Si se les dijo que no había que hacer eventos y celebraciones, fiestas, salir hasta altas horas de la noche y ser prudentes en las relaciones sociales lo hicieron de inmediato desde el primer día sin quejarse y sin anteponer sus intereses personales en cada caso a los colectivos. La filosofía la tuvieron cara desde el principio. Todo puede esperar, pero la salud la debemos proteger desde ya todos, no unos pocos. Ahí es donde ha estado la diferencia. En la disciplina y la responsabilidad individual. Y en pensar como colectivo, y no desde la individualidad.