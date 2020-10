Estrategia 'Cero Covid-19’

El estado de alarma, impuesto por el Ejecutivo central, vuelve a aquella casa antes de Navidad para intentar poner freno al virus desenfrenado. Ya se hizo y luego volvió a la carga, situación que se debe evitar de una manera u otra, con criterios científicos, no simplemente políticos o judiciales. La vacuna, hoy, reside en cada persona si ejerce su autorresponsabilidad, que no es tan fácil viendo determinados hechos y algunas protestas. No es cuestión solo de convivir en esta nueva normalidad, sino de erradicar el coronavirus en la medida de lo posible. ¿Quiere esto decir que la normalidad anterior era perfecta? No. Las anormalidades conformaban el menú de cada día y siguen conformándolo en un entorno aún peor por los estragos de la pandemia.

Hemos dicho en otras ocasiones que el objetivo esencial ha de ser la detección, el control y la consiguiente erradicación del problema haciendo todo lo necesario, entre unos y otros, para que sea así. Estrategia de eliminación o acción colectiva sin medias tintas ni titubeos a la hora de rastrear, perseguir, aislar y eliminar al enemigo invisible todo lo máximo que se pueda. ¿Y un firme control fronterizo, ejemplo de lo realizado en Nueva Zelanda con rapidez y un significativo éxito que ha propiciado alabanzas internacionales? Después de la escalada, una desescalada tiene que ser lo más segura, y más útil es dar dos pasos y no resbalarse que dar cuatro y tropezar o volver a caer.

La autocomplacencia y las concesiones no son las mejores consejeras. Está claro que unas estrictas medidas dan pie a una profunda recesión económica. Pero no es menos cierto que una adecuada respuesta facilita la recuperación y salir reforzados tras levantar restricciones. Estamos de acuerdo con el FMI, aunque solo sea por una vez. Por el contrario, los burócratas de la Organización Mundial de la Salud ponen su grano de arena en esta ceremonia de la confusión. Vale que la misma estrategia no tiene por qué servir en todas partes. Depende de las particularidades de cada lugar. En cualquier caso, el rumbo tomado por lo neozelandeses conviene tenerlo muy en cuenta con su enfoque “cero covid-19”, si se pretende que, aguardando vacunas fiables y tratamientos, las sociedades vuelvan a funcionar normalmente.