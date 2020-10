Mayores y sociedad enferma

Empezando por esto último y asumiendo el riesgo de hablar de lo que no constituye mi especialidad y solo basado en la observación de la realidad, no parece que nuestros políticos se hayan ocupado como es debido de algo tan esencial como la salud, reforzando las plantillas, incrementando los medios y dejando a un lado sus banalidades y gestos pretendidamente ideológicos que, visto está, de nada sirven cuando el sistema se ve sometido a una enfermedad que evidencia sus deficiencias. Una realidad que, nadie puede negar, ordinariamente tampoco funciona adecuadamente si se tiene en cuenta, por ejemplo, que las listas de espera para intervenciones quirúrgicas son insoportables. Ni la sanidad privada es enemiga de lo público, pudiendo funcionar en paralelo, ni el uso de las lenguas vernáculas sirve para curar mejor las enfermedades. Y es que muchas veces este tipo de discursos solo sirven para desviar la atención.

Qué poco se habla de nuestros mayores, salvo para hacer constar la debilidad de las residencias que los acogen, como si se tratara de una incomodidad o de algo ajeno e inevitable la falta de centros públicos y, habrá de decirse, la imposibilidad de acudir a los privados con pensiones que no alcanzan a cubrir ni la tercera parte de su coste. Qué poco se habla del abandono en la pandemia de nuestros ancianos, solos y desatendidos, obligados a ir a la compra, ignorados en un confinamiento que deberían practicar con protección social, pero que no pueden hacerlo ante la soledad y el desamparo al que se ven sometidos. Qué poco se ha hecho y hace cuando son las víctimas principales, mientras que se matan moscas a cañonazos, cañonazos que solo sirven indirectamente para evitar resultados fatales en los más débiles. Poco o nada se habla. No interesa o, sencillamente, se trata de votos poco rentables y, sobre todo, de personas que no levantan la voz, al formar parte de una generación acostumbrada al dolor y al sacrificio, una generación a la que debemos tanto que es injusto el olvido en el que han caído, ahora presente con toda la magnitud de la ingratitud.

La gestión de la pandemia se ha hecho sacrificando a toda una sociedad, a sectores productivos, como la restauración, incrementando la deuda hasta niveles de difícil sostenimiento en el futuro. Y tal vez, digo tal vez, lo razonable debería haber sido atender a los más débiles, cuidarlos, aislarlos con mimo y dejar que la sociedad siguiera funcionando incluso asumiendo contagios que, según las estadísticas, no suelen revestir gravedad salvo algunos casos, dolorosos, pero muy reducidos en número.

Y eso no se ha hecho. Se ha olvidado a los sectores vulnerables, se sigue ignorándolos y tomando medidas que desatienden a aquellos que, por mucho que se mitigue el riesgo, siguen expuestos a los efectos de lo que se ensaña con ellos. Siguen muriendo, aunque ahora lo hagan menos y siguen muriendo porque, parece ser, en una sociedad de culto a la juventud y a la belleza, la vejez no importa.

No hablo de España. Es universal la reacción frente a la pandemia y la desatención a los ancianos, una desatención que, siendo la norma en la normalidad, ahora se muestra en toda su crudeza. Pensiones miserables, residencias insuficientes, abandono familiar en una sociedad en la que no tienen un espacio como sucedía cuando éramos más humanos, atención sanitaria insuficiente por falta de recursos, que no por la dedicación de un personal sanitario –lo he comprobado-, de una profesionalidad y calidad humana dignas de elogio.

De qué sirve limitar las reuniones a diez personas si en la vida cotidiana el riesgo de contagio es inevitable en el trabajo, en la compra, si los ancianos han de salir a proveerse de lo que necesitan, si no se adoptan las medidas para su protección, si se les abandona a su suerte y solo se hacen referencias a ellos en términos estadísticos, si mueren en soledad y se les entierra de igual modo.

Las medidas acordadas, al margen de su utilidad para evitar contagios, no sirven para hacerlo con la vida de los más débiles, silenciados e ignorados. Para nuestra vergüenza como sociedad y seres humanos.

Dice Serrat que “todos llevamos un viejo encima”, que todos, en principio, tenemos que envejecer. Y, aunque algunos no se lo crean, llegarán y sufrirán el olvido y la desatención de una sociedad joven, pero envejecida en valores, mucho más que los ancianos que, otra vez, nos dan una lección conmovedora de fortaleza, convicciones y amor.