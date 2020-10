Nueva normalidad, movilidad y escena urbana

Capacidad de transporte de personas por hora en una vía de 3,5m. de ancho, según medio de transporte. Fuente: Asociación Internacional de Transporte Público, 2003

En el caso de Alicante, a pesar de plausibles inversiones en transporte público como el TRAM, el transporte privado todavía es el que tiene mayor presencia en los desplazamientos. El espacio urbano sacrificado para satisfacer las necesidades de los automóviles supone entre el 20 y el 40% del total de la superficie de la ciudad, proporción que supera el 60% si consideramos sólo el espacio público. Es evidente pues, que la presencia del automóvil protagoniza la ciudad.

La actual situación pandémica que padecemos y sus consecuencias, han tenido graves efectos negativos sobre la economía, nuestro modelo de vida y sobre todo, nuestra salud. Pero toda crisis puede ⸺y debe⸺ hacernos reflexionar para mejorar un estado anterior que en muchas ocasiones asumimos acríticamente. Ese statu quo, nos obligaba a normalizar el fuerte impacto paisajístico del automóvil en la escena urbana. Durante el confinamiento y la nueva normalidad, por imposición o por autoimposición, la ciudadanía ha empleado mucho más la movilidad que podríamos llamar, de forma más acertada que sostenible, ecológica: bicicletas, patinetes motorizados o no y, sobre todo, moverse a pie. Esta nueva actitud ha derivado en una mayor presencia de las personas en el espacio de tránsito antes ocupado por los coches.

Y ahí no acaba todo. Todo automóvil en circulación supone ruido, contaminación y cierto riesgo, pero al menos cumple más o menos eficientemente la función de transportar. Sin embargo, a nivel de paisaje urbano, el impacto viene dado por la fuerte presencia de vehículos aparcados en calles y espacios afines. Un automóvil, como objeto de diseño industrial, puede llegar a ser algo muy estético y atractivo. Pero posiblemente nadie defenderá ⸺esperemos⸺ que las filas de coches aparcados en las calles también lo son. El criterio de ceder parte de ese espacio destinado al aparcamiento a la muy castigada actividad hostelera, ha puesto un granito más de arena en la mejora de nuestro paisaje urbano. En ocasiones, se ha hablado con mucha negatividad ⸺y a veces, pero no siempre, con toda la razón⸺ de la privatización del espacio público, poniendo solo el punto de mira en las concesiones hosteleras. ¿Y acaso aparcar un vehículo privado en la calle no es privatizar el espacio público?