Nuevo encontronazo constitucional

Los conflictos constitucionales de la Generalitat valenciana con el Gobierno del Estado han sido, más menos, una constante (sobre todo en materia de legislación autóctona civil: régimen económico matrimonial, de custodia compartida, de uniones de hecho, etc), con esquiva suerte, hasta ahora. El último episodio viene a cuento de la aprobación por la Generalitat del Decreto-Ley, de junio pasado, de modificación de la Ley de Renta valenciana de inclusión (RVI), para ser “adaptada” a la normativa estatal del Ingreso Mínimo Vital (IMV), recientemente aprobado, como una prestación más del Sistema, por el Ministerio de Seguridad Social, presidido por Jose Luis Escrivá. El IMV se conforma como una prestación “suelo” o de “mínimo”, destinado a supuestos de “vulnerabilidad económica”. No podemos obviar que através de estas prestaciones se fortalece el modelo de Estado social penetrando la igualdad real (cohesión social) por todos los poros de la piel colectiva, removiendo óbices para que la igualdad formal no se quede en eso, en puro formalismo, en pura quimera, en permanente aspiración.