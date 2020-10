Políticos y científicos

“Dos no se pelean, si uno no quiere”. Eso es cierto, pero más aún lo es que “dos no se ponen de acuerdo, si uno no quiere”. Por eso resulta chocante, cuanto menos, la facilidad con que repetimos que es importante que los políticos se pongan de acuerdo. La situación sanitaria lo exige, la gravedad de la situación económica requiere todos los esfuerzos, y también legitimar la actuación del Poder Judicial requiere un consenso de 210 diputados. En tertulias, debates, artículos, y editoriales se recoge hasta la saciedad la necesidad que los políticos se pongan de acuerdo. Y todo eso es deseable. Incluso se habla de que malos son porque, se supone, o se les atribuye, que defienden intereses particulares.