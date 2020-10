Suena el toque de queda

Ahora se llama no-fiesta a cualquier celebración particular en la que se respeta la no-distancia y se usa la no-mascarilla durante una noche de no-copas. En la resaca del día siguiente ¿no-duele la cabeza o duele la no-cabeza? Me inclino por lo segundo en este país en el que la imposibilidad de algunos de mantener la distancia obligó a todos a llevar mascarilla para todo y en el que la solución más excitante del tiempo entre rebrotes es el toque de queda: un horario nocturno durante el cual está prohibido salir de casa.

Comprobado en la nueva normalidad que la autorresponsabilidad no la tienen todas las personas o algunas no saben dónde la pusieron y ratificado en el estado de alarma, el confinamiento perimetral y el regreso a la fase 2 que donde no hay responsabilidad tampoco funciona la obediencia, la represión de todos concita acuerdo y, en algunos, hasta despierta una ruin felicidad. Lo que no lograron en la educación padres y maestros, ni en el liderazgo los influencers patéticamente convocados ni en la información noticias de muertos, explicación de causas y anuncios de medidas se consigue por el procedimiento de la prohibición general y el control policial para los incumplidores.

Seguimos avanzando.