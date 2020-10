Educar en el pensamiento crítico

Si no fuera porque me perdono mucho, que a mi edad uno descubra películas como la que acabo de ver, me haría pensar en qué oscuro agujero cinematográfico he estado metido durante tantos años. Y, encima, de uno de mis actores preferidos, el de la sonrisa inmaculada que, en esta ocasión, por cierto, ni la amaga: Burt Lancaster, ¡claro! Estoy hablando de “Chantaje en Broadway” (Sweet Smell of Success, 1957), dirigida por un sembrado Alexander Mackendrick en el que es su mejor trabajo, y coprotagonizada por Tony Curtis, Susan Harrison y Martin Milner.