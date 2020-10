Las perlas de la patochada

“El gobierno es ilegítimo, criminal, golpista, feminazi, de caos y ruina”

“El peor gobierno en 80 años”, es decir desde 1940. Conclusión: cualquier gobierno franquista habría sido mejor que el actual gobierno democrático.

“Es un gobierno contra el Estado y la Nación”

Sánchez le recordó una retahíla de decretos y propuestas contra las que voto VOX: créditos ICO, ERTE’s, Ingreso Mínimo Vital (IMV), Teletrabajo, permiso retribuido recuperable, etc...

Las ayudas a los afectados por el paro o la pandemia son “paguitas”, para usted, añadió el presidente Sanchez. Las de su chiringuito de 82.000 € anuales, por no hacer nada, que le puso Esperanza Aguirre, no. Era una paga superior a la del entonces presidente del Gobierno, Rajoy.

Una importante revelación que hizo Pedro Sánchez: Vox “es el partido que más donaciones privadas recibe en España”. Más incluso que el PP.

Lo que viene a confirmar que usted, “es fuerte con los débiles y débil con los fuertes”; le definió Íñigo Errejón, actúa como el “matón de clase”,.

Abascal, identificó la España vaciada con la que no tiene agua, para pedir mas trasvases entre cuencas. Justo lo contrario de la realidad.

Exhumar a Franco, sin permiso de la familia, “es una profanación”. Igual que proponer retirar la cruz más alta de Europa (Abascal).

“Habla de Europa- subrayó Inés Arrimadas-, en tercera persona”, será porque para él empieza más allá de los Pirineos, como se reconocía en la época franquista. “Sus propuestas son un barnizado de indignación y de cabreo, pero luego no hay nada cuando rascas”. Explicó del programa.

También habla en tercera persona cuando se refiere a “los españoles”. Se sitúa sobrevolando. Y además se refiere a todos nosotros como “los españoles corrientes”.

Leyó para replicar a HB los nombres de todas las víctimas de ETA. Oscar Matute (HB) le respondió: "lo único que pido es verdad, justicia y la reparación para todas las víctimas”. “Yo no quiero parecerme a usted, porque no quiero utilizar a las víctimas para tapar la falta de argumentos políticos”.

“España está en peligro por eso proponemos estas diez medidas”, "ustedes no sé si lo entenderán", “presten más atención”, reprendió Espinosa de los Monteros, al auditorio.

En política exterior Abascal mostró ser un admirador ferviente de Donald Trump: defiende el bilateralismo internacional. Vilipendia a la UNESCO, a la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud. Las organizaciones que ha abandonado o cuestionado el presidente norteamericano. Denuncia y rechaza lo que llama “consenso progre sobre el medio ambiente”, los Acuerdos de París, y los califica de “ecologismo religioso”. Habla del “virus chino”, cómo Trump. También plantea echar a los inmigrantes que nos invaden. Identifica a Europa con China, cuando no con Hitler.

Pablo Casado marco distancias con Vox y con el PSOE en una centrada intervención.

“No esperaba que esta fuera su intervención”, reconoció el de Vox. “Es una equidistancia falsaria”, que le “dejó perplejo”, según su propia confesión. Sobre todo, lo que le molestó fue la “descalificación personal” que entendió en las palabras del líder del PP. “Lo suyo fue un prontuario de tópicos”, “un desvarío estrambótico”, nosotros no somos como ustedes, “somos la fuerza tranquila” remataría Casado.

Era un “brillante” discurso según un magistral Pablo Iglesias, “pero llega demasiado tarde”, “dieron oxígeno al monstruo y ahora el monstruo les está devorando”.

“Cuando la crispación entra por la puerta; la responsabilidad sale por la ventana de Génova. En el miedo y la angustia echa raíces Vox”. Advirtió la socialista Adriana Lastra que había definido a Vox como fascista y lo justificó.

“Un candidato que busca con esta iniciativa minutos, muchos, en televisión. Un candidato que declara, que el régimen de Franco fue mejor que el gobierno actual. Un candidato cuya propuesta de gobierno consiste en ilegalizar a quienes no le gustan. Un candidato que presenta una moción de censura inútil en plena pandemia, y en mitad de una crisis económica y social galopante, y lo hace con el único propósito, confesado, de convocar elecciones, que complicarían aún más el panorama retrasando la toma de decisiones. Abascal no es un candidato, es el no candidato, y el PNV no contribuirá a dar protagonismo a esta patochada de moción de censura. Evidentemente votaremos no". Los trazos telegráficos de Aitor Esteban sobre el debate son dos veces buenos, por lo menos. Patochada: Disparate, despropósito, dicho necio o grosero. Pues eso.