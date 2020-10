Almas rotas

Si estos versos nos han llegado, fue también gracias a ella y a la esposa de Osip, Nadiezhda Mandelstam, que los memorizaron y guardaron en su corazón, como un alimento secreto que preservara el fuego humilde de la belleza y de la verdad en un momento en que toda esperanza parecía inútil, tal era la espesura de la noche. Reflexionando sobre las dificultades a la hora de traducir a Mandelstam, Wiman se pregunta cómo pudo un hombre, aplastado por las circunstancias, “mantenerse vivo con tanta firmeza y seguridad en medio de tantas muertes –incluida la suya propia–”. No lo sabemos, aunque quizás podamos intuirlo. Bajo la nieve, Mandelstam recorría los campos helados y las calles vacías de Vorónezh, perseguido por los perros, componiendo de memoria unos versos que no podía transcribir –no tenía lápiz ni papel, y además su vida y la de su familia dependían de su silencio–, sino sólo cantar, privadamente y en secreto, hasta que le llegara la muerte. Él mismo dijo que sólo sabía cantar y morir, y que no comprendía los motivos que le impulsaban a seguir viviendo, pues en cada instante sentía el sabor de la muerte, su inmediata posibilidad, su certeza.

El “anti carpe diem”, lo llama Wiman: en el principio está ya el final, que diría T. S. Eliot. Mandelstam no podía salvarse solo, nadie puede. Fue la verdad del mundo reflejada en un puñado de almas nobles; fue el valor de su mujer Nadiezhda y de Natasha Stempel; fue la conciencia de la verdad que se esconde en un hilo de luz, en la sombra de un árbol, en la rugosidad de la tierra, en el ritmo y en la respiración de los poemas –que daban vueltas en su cabeza día y noche, como una danza de ángeles y demonios–. Fue eso, sí, y la esperanza que se niega a desaparecer, incluso cuando ya no quedan asideros, porque el hombre sabe que él mismo es esperanza: carne de fruto y no carne de ceniza. Mandelstam murió, pero no su voz ni sus palabras. Sus poemas nos acompañan hoy y nos siguen hablando en un idioma extraño, pero que de inmediato reconocemos como universal. Un idioma que pertenece al hombre y no a sus enemigos. Por muy poderosos que sean.