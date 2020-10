Hay principios básicos en la vida que son indiscutibles para la totalidad de los mortales. Posiblemente el más representativo es la salud. En los años sesenta, la famosa canción de Los Stop puso letra a tres de los grandes principios de la vida por orden de importancia: salud, dinero y amor. Muchos años después estamos en la encrucijada de vivir una etapa donde están en cuestión estos tres pilares básicos de la calidad de vida y el bienestar.

La pandemia ha puesto sobre la mesa la gran relevancia de estar sanos porque somos muy vulnerables a demasiadas enfermedades. El choque se provoca cuando el dinero se retrotrae con la enfermedad y tenemos que elegir entre seguir sanos o comer todos los días como hasta ahora. Además, hay que sumar el tercer elemento, el amor, que ahora se convierte en un sinvivir en la distancia, condenándonos al aislamiento físico.

La pregunta que todos nos podríamos hacer es si realmente la salud es la que ha de marcar nuestras vidas por encima de cualquier otra cosa. Desde una visión superficial del problema, podemos pensar que se puede seguir viviendo con enfermedades, siempre y cuando estas no nos invaliden o nos maten. También podemos comer menos o peor en situación de precariedad económica y sin amor se sobrevive, aunque nos pese o lo añoremos.

El planteamiento de nuestros meritorios gobernantes se apoya en la premisa básica de que sin salud no hay futuro. Las medidas para alcanzar la salud son, una vez más, sancionadoras y no educativas. Somos un rebaño de berzotas incapaces de aprender sin el castigo.

Ahora caen en la cuenta de que las bebidas azucaras son pésimas para nuestra salud y tienen que castigar a sus consumidores. El problema no está únicamente en estos productos, habría que sumar una larga lista de alimentos poco saludables, como los ultra-procesados, el pan blanco, los alimentos azucarados, los alimentos fritos, los dulces y las golosinas, los helados, la carne procesada y las comidas rápidas entre otros muchos.

No se entiende que se graven unos productos y otros no. Todos ellos atentan contra nuestra salud, sin hablar del tabaco y el alcohol. Si no es afán recaudatorio, que lo parece, y el objetivo es cuidar de nosotros tendrían que ampliar mucho la lista. Parece que hemos olvidado que es la educación para la salud la mejor herramienta para conseguir cambios en profundidad y duraderos, eso sí, sin recaudar nada.