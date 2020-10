Ante la alarma, calma

La “derechita cobarde” del “traidor” Casado se suelta el pelo y organiza una ruptura aparente de relaciones con la ultraderecha de Abascal. “Hasta aquí hemos llegado”, dice. No importa. Seguirán bailando en la intimidad de sus despachos, después de la grotesca moción de censura que induce a los de Vox a creer que son líderes de la oposición en el Parlamento. Haciendo uso del viejo refrán “No hay mal que por bien no venga”, quieren rentabilizar a su favor las tortas propinadas por el líder del PP, quien tiene razón en el discurso contra su primo hermano. El “voxero” se queja de la agresión sufrida por traspasar el límite de la crítica política y extenderlo al terreno personal. Es gracioso que lo diga un grupo que solo saber dar alocados puntapiés cuando se dirige al Gobierno “criminal” de coalición. El de la “infamia” de Sánchez e Iglesias.

Decir que Abascal está “incapacitado para gobernar España” no es ningún secreto. Es verdad que las urnas mandan. Pero imagínense a un oscuro personaje como él en un sitio como ese para interpretar un regreso al pasado. El lobo grita con un megáfono y airea el banderín de enganche con el fin de captar adeptos que se apunten y se dejen morder por los delirantes colmillos de la extrema derecha. Y Ciudadanos pidiendo a Vox que enfríe heridas y sea “responsable” de cara a sostener varios tenderetes. El tinglado de la antigua farsa en Madrid, Murcia y Andalucía, donde Ayuso, López Miras y Bonilla se dan fraternalmente la mano con los de Arrimadas y Abascal.

Como ven, la luz roja del estado de alarma florece en cada rincón de esta casa. Sin nuevo confinamiento, nos invitan a movilizarnos lo menos posible y a reducir contactos en beneficio propio y ajeno. Sabemos lo que hay que hacer. ¿Se hace exactamente? No. Las cifras cantan por sí solas. ¿Y la potenciación del teletrabajo para redondear las buenas intenciones? La desescalada desembocó en otra escalada progresiva debido al legítimo interés de salvar la temporada turística, que no se salvó. Las precipitaciones no son buenas en ningún sentido. En este panorama para alarmar.

Aunque se vislumbra la campaña de Navidad y quiera salvarse con lo que conlleva de aglomeraciones y reuniones de todo tipo, no se debería caer en idénticos o parecidos fallos. Unidad de acción lejos de partidismos, eficacia de las administraciones y disciplina constante si queremos un escenario menos espinoso. O vuelta a empezar en el caso de que esto mejore. Solemos llegar tarde a todo, pero ante la alarma, calma, y que vaya coloreándose el paisaje en blanco y negro. Más negro que blanco por las cuestiones sanitarias, sociales, económicas y políticas. Y las colas del hambre. Afortunadamente, el Gobierno anuncia la “mayor inversión social” de la historia.