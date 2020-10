La universidad que nos gustaría

¿Qué espera nuestra sociedad de la Universidad de Alicante? Todo. En primer lugar, que seamos el referente para afrontar el tiempo excepcional en que vivimos. ¿Qué esperan de nuestras próximas elecciones los componentes de nuestra Universidad? Un nuevo equipo que gobierne nuestra institución con miras a la transformación que esta necesite en los próximos cuatro años. Por todo ello, hoy he vuelto a presentar mi candidatura a rector de la Universidad de Alicante, la segunda vez en apenas seis meses, y me sigo planteando las cuestiones que tenemos que abordar: ¿qué necesita la Universidad de Alicante para seguir siendo la máquina que mueva nuestro entorno? ¿qué necesitan las personas que conformamos la Universidad de Alicante?, y ¿qué tenemos que ofrecer a nuestro entorno? El proyecto que lidero responde a las inquietudes de todos los colectivos de nuestra institución y cuenta con el apoyo del mejor equipo para ello. Por este motivo, he escuchado al alumnado, al personal de administración y servicios y al profesorado. Todo ello para configurar el modelo de universidad que presento.